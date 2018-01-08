Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra - Fiyatı ve Özellikleri

Sony, Xperia'nın orta-üst sınıf modelleri olan Xperia XA2 ve XA2 Ultra'yı CES 2018 konferansı öncesinde duyurdu.

Sony, CES 2018 öncesinde Xperia XA serisini duyurdu. Xperia XA serisi akıllı telefonların ilk olarak 2018 yılının Mart ayında Sony Xperia XA1 ve XA1 Ultra şeklinde piyasaya çıkacağı açıklandı.

Sony’nin açıklamalarına göre, her iki modelde de 23 megapiksellik 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim yapabilen bir arka kamera ve 8 megapiksellik 120 derece süper geniş açılı bir ön kamera bulunacak. Her iki telefonda da Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti yer alırken, bu donanımlara Android 8.0 Oreo hayat verecek.

İki model pek çok açıdan birbiriyle benzerlik gösterse de aynı şekilde belirgin farklılıklar da sunuyorlar. İki telefon arasındaki en belirgin fark; boyutları. Xperia XA2’de 5.2 inçlik bir ekran bulunurken, Xperia XA2 Ultra’da 6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Telefonların ikisinde de 1920x1080p çözünürlüğe sahip bir ekran var. Bunun dışında Xperia XA2’de 3GB RAM bulunurken, XA2 Ultra’da 4GB RAM yer alıyor.

İki telefon arasında en dikkat çekici fark ise ön kamera da oluyor. XA2 Ultra’da geniş açılı fotoğraf çekme özelliğine sahip 2 adet 8MP’lik kamera bulunuyor. Bu da ön tarafta çift kamera olmasını sağlıyor. Sony’nin orta-üst sınıf telefonlarından Xperia XA2’de 3300 mAh batarya varken, Xperia XA2 Ultra’da 3580 mAh’lik bir batarya var.

Sony’nin telefonlar için duyurduğu tüm özellikler şu şekilde;

Sony Xperia XA2

Snapdragon 630 yonga seti

5.2 inç Full HD ekran

3 GB RAM

32 GB depolama alanı

23 MP 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim yapabilen arka kamera

8 MP 120 derece süper geniş açılı ön kamera

3300 mAh

Android 8.0 Oreo

Siyah, mavi ve gümüş ve pembe renk seçeneği

Sony Xperia XA2 Ultra

Snapdragon 630 yonga seti

6 inç Full HD ekran

4 GB RAM

32/64 GB depolama alanı

23 MP, 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim yapabilen arka kamera

8 MP, 120 derece süper geniş açılı çift ön kamera

3580 mAh

Android 8.0 Oreo

Siyah, mavi ve gümüş ve altın renk seçeneği

Telefonların hangi fiyattan çıkacağı şu anda bilinmiyor, ancak yakın zamanda bu konuda bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.