  • MWC 2017'de En İyi Telefon Ödülü Sony Xperia XZ Premium'un!

MWC 2017'de En İyi Telefon Ödülü Sony Xperia XZ Premium'un!
Sony Xperia XZ Premium, Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress 2017 organizasyonunda "en iyi telefon" sıfatına layık görüldü.

Mobile World Congress, bu yıl da İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlendi ve muazzam ürünler ile tüketicileri buluşturdu. MWC'nin bir parçası olarak, çeşitli kategorilerde en iyi teknoloji şirketlerini ödüllendiren yıllık Global Mobile Awards gibi ödül organizasyonları düzenleniyor. 2016 yılının en iyi akıllı telefonu ödülüne Samsung layık görülmüştü, MWC 2017'de ise en iyi telefon ödülünü Xperia XZ Premium ile Sony kaptı.

Sony, MWC 2017'de Xperia XZ Premium, Xperia XZ Premium, slow motion videolardaki 950 fps oranıyla dikkat çekiyor. Buna ek olarak  4K destekli 5.46 inç ekran, Snapdragon 835 işlemcisi, güncellenmiş 19 MP'lik kamerası ve Motion Eye teknolojisi ile gücüne güç katıyor. Kısacası Sony, ideal amiral gemisi telefonununu geliştirmiş durumda.
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Etiketler: sony, xperia xz, xz premium
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