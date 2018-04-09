Her ne kadar şirket tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamalarda üzerinde durulmasa da son model Sony akıllı telefonlar 120Hz ekran modunu desteklemektedir. Fakat Sony, nedeni bilinmeyen bir şekilde bu modu kullanıcıların erişimine kapatmıştır.

Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ Premium, Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra gibi yeni akıllı telefon modelleri için 1080p çözünürlükte 120fps desteği sunuyor olsa da bu desteği kullanıcılarının erişimine açmamaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen modelleri sahip kullanıcıları yalnızca 1080p çözünürlükte 60fps ya da 2160p çözünürlükte 60fps modlerina erişebilmektedir.

Sony’nin böyle bir desteği cihazlarına vermesine rağmen neden kullanıcıların erişimine sunmadığı tam olarak anlaşılabilmiş değil. Zira dünyanın ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu olan Razer Phone, Sony amiral gemilerinden daha yüksek donanım özelliklerine sahip olmamasına rağmen 120Hz ekranı ile dikkat çekmektedir. Bu konudaki en mantıklı tahminler ise AOSP’in henüz yüksek kare hızlarına doğal bir destek sunamaması yönünde.

Yine de bir XDA Developer üyesi olan uditrawat, geliştiricilerin bir AOSP ROM oluşturarak çekirdek kaynak kodundaki ekran paneli yapılandırmasını değiştirmesi halinde 1080p çözünürlükte 120fps ekran yenileme hızına sahip modun etkinleştirilebildiğini keşfetti ve Android 8.1 sürümü için 120Hz ekran modunu etkinleştiren bir ROM geliştirdi. Sony Xperia XZ Premium için geliştirilen bu ROM’a buradan ulaşabilirsiniz.

ROM’u test eden XDA Developer üyelerinin yorumları ise bir miktar kafaları karıştırıyor. Bazı üyeler ROM’un işe yaradığını belirtirken, bazıları ise hiçbir işe yaramadığını ve yalnızca plasebo etkisi yarattığını söyledi. Muhtemelen bir ekranın 60fps yerine 120fps görüntüler sunması kolaylıkla anlaşılabilir. Belki de Android’in henüz böyle bir kare hızını desteklemiyor olması, şu an için 120fps yenileme hızına ulaşmak konusundaki en büyük engel olabilir.