Sony, yaptığı açıklama ile Xperia XZ Premium'a bugün itibari ile Android Oreo yazılımını yayınlamaya başlayacaklarını bildirdi.

Japon teknoloji devi Sony, mobil blogunda bugün paylaştığı yazı ile ile kendi Android 8.0 Oreo yazılımlarını bugünden itibaren Xperia XZ Premium modeline yayınlamaya başlayacaklarını açıkladı. Bu güncelleme ile birlikte Sony, cihazlarını Android Oreo sürümüne yükselten ilk büyük akıllı telefon üreticisi olmuş oldu.

Android Oreo güncellemesi ile birlikte Xperia XZ Premium kullanıcıları, ilk kez XZ1 ve XZ1 Compact’ta görülen ‘3D Creator’ özelliğine kavuşmuş olacaklar. 3D Creator ile herhangi bir nesneyi üç boyutlu olarak tarayabilir ve dilerseniz serbest biçimli görsel olarak kaydedebilirsiniz.

Yeni Android sürümü ile gelen bir başka kamera özelliği ise akıllı yakalama. Bu özellik sayesinde kamera uygulaması açıkken yazılım herhangi bir gülümseme yakaladığında deklanşöre basmaya gerek kalmadan 4 kareye kadar fotoğraf çekiyor. Böylece hiçbir anı kaybetmemiş oluyorsunuz.

Hareketli görüntülerde nesnelerin bulanık çıkması çok can sıkıcı bir durumdur. Otomatik odaklamalı yakalama özelliği ile hareketli nesneleri daha net bir şekilde yakalarken arka planda hareket bulanıklığını kaybetmezsiniz.

Sony, stereo hoparlörlerinde de bir ses iyileştirmesine gitti. Artık çift hoparlörünüzden çok daha kaliteli ses alabileceksiniz. Ayrıca kablosuz kulaklıklar için yeni Android sürümü ile birlikte gelen Qualcomm® aptX ™ HD ses teknolojisi, çok daha iyi bir ses deneyimi vaat ediyor.

Sony, Xperia XZ Premium kullanıcıları için yazılım güncellemelerinin bölgelere göre farklı tarihlerde yayınlanabileceğini ve kullanıcılarının sabırlı olması gerektiğini de açıklamasına ekledi.