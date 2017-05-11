Xperia XZ Premium'un Kamerasıyla Çekilen Muhteşem Video!

Yavaş çekim konusunda devrim yaratan ve saniyede 960 kareyi yakalayan kameradan çekilen müthiş görüntüleri izleyin.

Akıllı telefon kameralarında artık yapamayacağınız şey kalmadı. Eskiden yalnızca anı olarak saklamak amacıyla fotoğraf çekebildiğimiz telefonlar, artık birer profesyonel kamera gibi çalışıyorlar. Yüksek kalitede sergiye çıkmayı hak eden fotoğraflar, kısa filmler ve hatta uzun metrajlı senaryolu sanat filmleri bile telefon kameralarıyla çekilebiliyorlar.

Bu konuda son amiral gemileri arasında göze en çok batan hiç şüphesiz Sony’nin çıkardığı Xperia XZ Premium. Normal bir telefon kamerasından çok farklı bir lens mantığı ile üretilen cihaz, saniyede 960 kare çekebildiği iddiasıyla teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü.

Elbette cihaz piyasaya çıktıktan sonra kullanıcılardan daha objektif yorumlar almak mümkün olacak. Ancak Sony’nin yayınladığı ve XZ Premium kamerasıyla çekildiğini belirttiği video gerçekten sanat eseri gibi:

Videonun Sony'nin Lizbon'daki basın etkinliği sırasında gazeteciler tarafından tamamen Xperia XZ Premium'un kullanılarak çekildiği belirtiliyor.

Bir başka detay da Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S8’in sadece 240 FPS desteğinin bulunması. Bu elbette her kullanıcıyı mutlu edecek bir seviye ancak Sony, kamera konusunda ne kadar iyi olduğunu Xperia XZ Premium ile bir kez daha göstermiş oldu.