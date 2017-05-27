Xperia XZ Premium'un Çift Amaçlı Sim Yuvasıyla Geliyor!

Sony dört gözle beklenen amiral gemisi için MWC 2017 etkinliğinde yılın akıllı telefonu ödülünü almıştı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Xperia XZ piyasaya çıkmadan önce detayları ulaşmaya devam ediyor: Telefonun çift sim kart yuvası aynı zamanda microSD girişi için kullanılabilecek.

Telefon üreticileri, ürettikleri cihazların daha kompakt bir tasarıma sahip olmaları için sürekli bir çaba harcarlar. cihaz içerisindeki alanı olabildiğince verimli kullanmak ve tüketiciye sorun yaşatmamak ciddi mühendislik çalışmaları gerektirir. Bu minvalde son zamanlarda çıkan çift SIM yuvasına sahip bazı akıllı telefonlar, ekstra microSD kart girişi bulundurmuyorlar. Bunun yerine ikinci SIM kart yuvasını microSD kart girişi olarak kullanabileceğimiz ufak bir tasarım değişimine baş vuruyorlar.







Sony’nin Fransa ofisi, bu hafta attığı bir tweetle Xperia XZ Premium telefonunun da aynı şekilde çift amaçlı hibrit SIM kart çekmecesiyle geleceğini doğruladı. Yukarıdaki görsel paylaşılan içeriğe ait ve kullanıcı klavuzundan bir sayfa. Ancak ilgili paylaşımı hemen kaldıran Sony’nin bunu yapma sebebi, hibrit giriş bulunan cihazlarda hafıza kartı kullanırken ikinci SIM kartı kullanamayacak oluşumuz.

Büyük ihtimalle firma, yeni amiral gemisi için olumsuz hiç bir söylentinin yayılmasını istemiyor. Nitekim bunda panik yapılacak bir durum yok Sony’cim, gözlerden kaçmıyor :)