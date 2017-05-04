Sony Xperia XZ Premium'un Benchmark Sonuçları Açıklandı!

Sony Xperia XZ Premium'un Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Kendisi ile aynı işlemciyi kullanan Galaxy S8' e karşı nasıl performans sunduğuna birlikte bakıyoruz.

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium, Şubat ayında düzenlenen MWC 2017’de duyurulmuştu. Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S8’le aynı işlemciyi kullanan Sony Xperia XZ Premium’un ilk benchmark testleri de gelmeye başladı. Şu anda birçok ülkede ön siparişe sunulan telefonun benchmark sonuçları bilinmiyordu. Dün yayınlanan bir test, Sony’nin yeni amiral gemisinin hız konusunda kullanıcıları üzmeyeceğini gösteriyor.

Geekbench’te yeni ortaya çıkan sonuçlara göre Sony Xperia XZ Premium'un tek çekirdekte 1943, genel toplamda ise 5823 puan aldığını görüyoruz. En büyük rakibi olarak gözüken Samsung Galaxy S8’den aşağıda kaldığını gösteren bu rakamlar, yine de kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor. Galaxy S8 aynı testten, tek çekirdekte 2008 puan, genel toplamda ise 6575 puana ulaşmıştı. Sony Xperia XZ Premium’un tek çekirdekte hatırı sayılır bir puan elde ettiğini görsek dahi çok çekirdekli genel toplamda birazcık hayal kırıklığı yarattığını söylemek gerekiyor.

Bunun haricinde Sony Xperia telefonları hiçbir zaman en güçlü telefon olduğu için tercih edilmemiştir. Bu sebeple yeni telefonun da şık tasarımı ve özellikle kamerası için tercih edileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. 960 fps yavaş çekim yapabilen bir telefonun yapacağı şeyleri görmeyi merakla bekliyoruz.