Sony Xperia XZ Premium'u Yavaş Çekim Kralı Yapan Kamerası

Sony MWC 2017’de yeni akıllı telefonlarıyla önceki amiral gemilerinin kaybettiği ilgiyi tekrar toparlamaya devam ediyor. Nitekim yeni Xperia XZ Premium tam 960 FPS görütüntü yakalama kalitesiyle zamanı gerçekten yavaşlatıyor.

Sony MWC 2017’de yeni akıllı telefonlarıyla önceki amiral gemilerinin kaybettiği ilgiyi tekrar toparlamaya devam ediyor. Nitekim yeni Xperia XZ Premium tam 960 FPS görütüntü yakalama kalitesiyle zamanı gerçekten yavaşlatıyor.

Yeni tanıtılan pek çok telefonda bulunmayan 4K ekranıyla gelen telefon, Exmor RS sensörü bulunan 19 megapisellik kamerayla o efsane görüntüleri yakalama şansı sunacak. Telefonun işlemcisi ise Qualcomm’un yeni serisinden Snapdragon 835 olarak tercih edilmiş.

Elbette diğer markaların sunduğu yeni amiralleriyle başa çıkabilmek için kamerasıyla meydan okuyan bir cihaz olarak gözüküyor. Saniyede 960 kare çekebilen bir telefon olarak insan gözünün yakalayamadığı ayrıntıları yakalaması rakipleri arasında bir adım öne çıkarabilir.

Bu özelliği bu güne kadar alıştığımız yavaş çekim özelliklerine sahip olan telefondan biraz daha farklı olan cihazın kamera arayüzü, siz video kaydederken ekranda daha fazla kare yakalamanızı sağlayan bir seçenek sunuyor ve tıkladığınızda modu etkinleştirip görüntü aynı şekilde kaydetmeye devam etmenizi sağlıyor. Açıkçası alışılmışın dışında bir arayüz ile görüntüleri yakalıyor.

Çoğu telefonda yavaş izlemek istediğiniz yerleri kaydederken seçip sonradan video üzerinde değişikliğe gidemezsiniz. Ancak Sony’nin kamerası, yavaşlatmak istediğimiz herhangi bir anı sonradan seçme ve kırpma özelliği sunuyor.

Yenilikçi olarak yorumlanabilecek bu özellik elbette sınırlı bir süre için yavaş çekim özelliği sunsa da kullanıcının özelleştirmesine açık olması ve 960 FPS kalitesinde görüntü yakalaması oldukça iyi bir hareket.