Sony Xperia XZ Premium ve Xperia Z5 Premium Karşılaştırması

Sony’nin bir buçuk yıl aradan sonra piyasaya sunduğu yeni Premium telefonu Xperia XZ Premium, bir önceki premium telefonu Xperia Z5 Premium’a göre ne kadar gelişmiş, detayları ile bakıyoruz.

Sony’nin IFA 2015’te tanıttığı Xperia Z5 Premium adlı modeli 4K ekranı ile dikkat çekerken, native olarak kullanılamıyor olması ve performans açısından biraz eksik kalması ile eleştirilmişti. Bunun üzerine Xperia X Premium’u sunacağı beklenen firma tarafından bu proje iptal edilerek Xperia XZ Premium ile geri dönüş sağladı.

Peki bu yeniden 4K ekran ve parlak kasaya sahip olan Xperia XZ Premium, bir önceki nesiline göre ne kadar geliştirme sunuyor, artıları ve eksileri neler, gelin hep beraber göz atalım;

Xperia Z5 Premium ve Xperia XZ Premium Karşılaştırması;

İlk olarak IFA 2015’te dikkatleri üzerine çeken Xperia Z5 Premium’un özelliklerini sırayla hatırlayacak olursak;

5.5 inç 4K IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 810 işlemci

Adreno 430 grafik işlem birimi

3GB RAM

32GB depolama (+ microSD kart desteği)

23MP f/2.0 kamera

5.1MP f/2.4 ön kamera

3430mAh batarya

Göreceğiniz gibi oldukça iyi özellikler olmasına rağmen 3GB RAM ve native, yani sürekli olmayan 4K çözünürlüğü ile eleştirilen Sony Xperia Z5 Premium, yine dönemimin herşeye rağmen en iyi telefonlarından biri olarak dikkat çekiyordu.

Peki, Xperia XZ Premium bizlere neler sunuyor? Hemen onun da bir özelliklerine bakalım;

5.5 inç 4K HDR destekli IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

Adreno 540 grafik işlem birimi

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza (+ microSD kart desteği)

19MP OIS destekli kamera

13MP ön kamera

3230mAh batarya (Quick Charge 3.0)

Genel olarak baktığımızda güzel gelişmeler görünen cihazda Snapdragon 835’in gücü ve 4GB’a çıkan bellek miktarı önemli artıları. Her ne kadar megapiksel bazında çözünürlük düşürülmüş gibi olsa da OIS destekli kamerası aslında bir önceki nesiline göre çok daha iyi bir kamera deneyimi sunacak. Ön kamera ise hem MP bazında hem diyafram değerinde geliştirme ile artık oldukça iyi bir selfie deneyimi sunacak.

Bunun yanı sıra batarya noktasında 200mAh düşüşe geçen Xperia XZ Premium, her ne kadar S835’in daha verimli çalışmasından dem vuracak olsa da o 4K ekran için yine yetersiz bir batarya olarak kalacak gibi görünüyor. Son olarak da depolamanın artması ise önemli bir artısı olmuş.

Son olarak da tasarımlarına bakacak olursak Z5 Premium’un köşeli yapısı yerine Xperia XZ Premium’da daha oval bir kasa görürken ekran çerçevesi de biraz da olsa daralmış gibi görünüyor. Ancak o Sony’nin meşhur devasa üst ve alt boşlukları da kalmaya devam ediyor olması bu telefonun ciddi bir eksisi olmaya devam edecek gibi.

Evet, elimizde daha gelişmiş ve daha güçlü bir premium telefon olsa da ciddi ve büyük değişimler görmemekteyiz. Ancak büyük ekran ve 4K çözünürlüğü mobil dünyada kullanmak isteyen biri varsa Xperia XZ Premium’u tercih edebilir.

Peki, sizin için Xperia XZ Premium ne kadar iyi olmuş, bu sene bir telefon alacak olursanız tercih eder misiniz? Cevaplarınızı bekliyoruz.