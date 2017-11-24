Sony Xperia XZ Ve XZs Android 8.0 Oreo’ya Yükseltiliyor

Xperia XZ1 ve XZ1 Compact modellerinden sonra daha önceki modeller olan XZ ve XZs'e de Oreo güncellemesi yapılıyor. Oreo’nun yakında Xperia X Performance’a da gönderilmesi bekleniyor.

Sony’nin Xperia XZ1 ve XZ1 Compact modelleri, firmanın bir süredir en iyi modelleri olarak öne çıkıyorlar. İlk duyurulduklarında kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkan piyasanın ilk iki telefonuydular. Sony’nin anlık güncelleme yönündeki kararlılığı, son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. İşte bu yöneliş, Oreo’nun, firmanın önceki iki modeline daha gönderilmesiyle sonuçlandı bugün itibariyle.

Hem Xperia XZ hem de XZs, Sony’den Android 8.0 kurumsal güncellemesini almaya başladılar.

Bu güncelleme ile XZ ve XZs, Oreo’nun uygulama kısa yollarına, bildirim noktalarına, akıllı metin seçme özelliğine, Autofill API’sine ve resim içinde resim özelliğine kavuşuyorlar. Oreo’nun standart güzelliklerine ek olarak firma aynı zamanda ‘Xperia Actions and Reminders (Xperia Faaliyetler ve Hatırlatıcılar) adlı uygulamasını da gönderiyor. Xperia Actions adlı uygulama, cihazı kullanım şeklinize bağlı olarak telefonunuzun ayarlarına yönelik önerilerde bulunuyor. Reminders ise örneğin taslak halindeki eposta mesajları gibi tamamlanmamış işlerin hatırlatılmasını amaçlayan faydalı işler yapıyor.

Tüm bunlarla birlikte Oreo, en son çıkan Kasım 2017 güvenlik yamasını da Xperia XZ ve XZs’ye taşıyor.