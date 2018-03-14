Sony, Xperia XZ, XZs ve X Performance için Mart 2018 güvenlik güncellemelerini yayınladı.

Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ, XZs ve X Performance modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 41.3.A.2.99 sürüm numarasına sahip güncelleme, Mart 2018 Android güvenlik güncellemelerini içeriyor.

Güncelleme henüz yeni dağıtılmaya başlandığı için şu ana kadar bir yazılım güncelleme bildirimi almadıysanız bir sorun olduğunu düşünmenize gerek yok. Dilerseniz ayarlardan güncellemeleri manuel olarak da indirebilirsiniz.

41.3.A.2.99 sürüm numaralı güncellemenin sürüm notlarında herhangi bir yeni özellik belirtilmiyor. Fakat yeni bir özelliğin olup olmadığı kesin olarak güncelleme daha fazla cihaza ulaştığında belli olacaktır.