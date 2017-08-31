Sony, Android Oreo’lu Xperia XZ1 Ailesini Görücüye Çıkardı!

Mobil teknoloji fuarı IFA 2017 Sony için oldukça hızlı devam ediyor. Firma, Xperia XZ1 ve XZ1 Compact adında iki yeni cihaz tanıttı. Telefonlar Android’in en yeni sürümü Oreo ile birlikte gelecek.

Sony, IFA 2017'de XZ ve X Compact telefonlarının yerini alacak iki yeni cihaz daha tanıttı. Firma yeni cihazlardaki yükseltmeleri, hem yazılım hem de donanım bakımından cömertçe gerçekleştirmiş görünüyor.

Yıllardır kullanıcıları tarafından kamera konusunda ağır eleştirilere maruz kalan firma, 2017 yılında bu konuda ciddi adımlar attı. Geçtiğimiz Mart ayında gün yüzüne çıkan ve saniyede 960 kare video kaydedebilen Xperia XZ Premium, akıllı telefon dünyası için bir milat konumunda. Nitekim IFA 2017 sırasında duyurulan yeni Sony’ler de bu öncü adımlardan nasiplerini almışlar.

3 Boyutlu tarama özelliği ise Sony’nin kamera işini ne kadar ciddiye aldığını ispatlayan bir diğer önemli detay. Yeni XZ1 ve XZ1 Compact cihazları, nesneleri 3B olarak tarayabilecek ve zamanla iyileştirilecek yazılım sayesinse akıllı telefonlarımızdan 3B yazıcılar aracılığıyla çıktı almak mümkün olacak.

Tasarım konusunda ise yeni Sony'lerin mükemmel teknik özelliklerine rağmen sınıfta kaldıklarını söylemek gerekiyor. Hatta sınıfta kalmak epey hafif bir açıklama oldu. Diğer firmaların ekran/gövde oranını neredeyse sıfıra indirdikleri şu günlerde Sony, ısrarla takoz görünümlü telefonlar üretmeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmasın, cihazların cizgileri gayet şık ancak bundan 5 yıl öncesine göre... Ayrıca XZ1 Compact gibi bir cihazın boyutlar açısından iPhone 7 ile yarışıyor ve ekranın daha ufak olması göze çarpıyor. Sony tasarım tercihleri yüzünden geri dönemeyeceği bir yola giriyor.

Sony Xperia XZ1 Özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci,

4 GB RAM,

64 GB depolama,

5.2 inç, 1080p HDR ekran, Gorilla Glass 5

Metal gövde,

2.700 mAh pil,

3B tarama,

19 megapiksel 4K kamera,

Android 8.0 Oreo,

Renk: Siyah, mavi, gümüş ve pembe

Sony Xperia XZ1 Compact Özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci,

4 GB RAM,

32 GB depolama,

4.7 inç ve 720p HDR ekran, Gorilla Glass 5

Cam ve elyaf gövde,

2.700 mAh batarya,

3B tarama,

19 megapiksel 4K kamera,

Android 8.0 Oreo,

Renk: Siyah, mavi, gümüş ve pembe

Xperia XZ1, 19 Eylül'de 699 dolarlık etiketle XZ1 Compact ise 4 Ekim'de 599 dolarlık bir etiketle raflarda olacak. Elbette bu rakamlar üzerinden ve güncel kur değerine göre fiyatları söylemek mümkün. Ancak ülkemizdeki raf tarihleri ve net fiyatlarını öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.