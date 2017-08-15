Sony Xperia XZ1 Arka Kapağı Dev Flaş Boşluğuyla Görüntülendi

Sony'nin 2017 yılının XZ Premium'dan sonraki amiral gemisi olacak modeli XZ1'in metal arka kapağı görüntülendi.

Sony'nin bu yıl XZ Premium dışında piyasada bulunan telefonu XZs, sadece boşluk doldurmak için çıkarılmış bir modeldi. Bu yılın asıl yaygın amiral gemisi olacak modeli Xperia XZ1, metal bir arka kapağa ve devasa flaş boşluğuna sahip olacak.

Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere metal bir kapağa sahip olacak model normal bir kamera boşluğuna sahipken fazla büyük bir flaş boşluğuna sahip. Sony'nin diğer telefonu XZ Premium ile aynı tasarımda olan boşluk, onunkinden de büyük olunca bizlerin de oldukça kafası karıştı. Bu boşlukta tahminen ekstra sensörler yer alacak ancak, XZ Premium'da da bildiğiniz üzere Lazer Oto-Fokus ve RGBC-IR renk sensörü bulunuyor. Bunun üzerine Sony'nin ne ekleyeceği meçhul.

Bunun dışında telefon hakkında bildiğimiz özelllikler şöyle; bu metal gövdenin her yeri kapatılarak su geçirmez bir vücut elde edileceği Sony amiral gemilerinden beklenen bir durum. Bunun dışında işlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 835 taşıyacak model 19 MP'lik bir ana kameraya sahip olacak. Bu kamerada 4K video çekme özelliği ve ünlü 960 kare/saniye özelliğinin olması bekleniyor. Ön tarafında da 12 MP'lik 4K video kabiliyetli kamera bulunacak telefon 10 Eylül'de tanıtılacak gibi görünüyor. Tahmini fiyatı 860 dolar olacak model kutudan Android O yüklü çıkabilir.