Sony Xperia XZ1 GeekBench'te Göründü!

Sony'nin beklenen amiral gemisi modeli donanım gücü test programı GeekBench'te göründü.

Sony'nin Xperia XZ Premium'la yakaladığı momentum, XZ1 ile devam ettirilmek isteniyor. Yeni amiral gemisi modeli Geekbench'te sınıfına yakışır bir donanımla ortaya çıktı.

Sony G8341 kod numaralı model, cihazın Snapdragon 835 çipseti ve 4GB RAM ile geleceğin doğruluyor. İşin dikkat çeken tarafı ise cihazın Android 7.1 sürümüne sahip olması. Sanıyoruz ki Sony, Android O henüz stabil şekilde ortaya çıkmadığı için bu test ürününe önceki sürüm yüklemiş.

Cihaz hakkındaki diğer bilgiler şöyle: eski modellerinde olduğu gibi yine 5,2 inçlik 1080p bir ekranla gelecek modelin tahmini fiyat etiketi 860 Dolar ya da 760 Euro şeklinde olacak. Telefonun SO-01K şeklinde bir kod adı daha bulunuyor. Japonya için ayrılan bu kod, önceki model olan Xperia XZ için SO-1J idi. Anlaşılacağı üzere kodlar birbirine uyuşuyor. Bunun yanında heyecan verici bir diğer gelişme ise G8441 kodlu bir modelin daha bulunması. Bu modelin Sony'nin geleneksel Compact modeli olacağı tahmin ediliyor. Xperia XZ1 Compact modelinde 4,6 inçlik 720p bir ekran bulunması en büyük ihtimal.

Gelecek IFA konferansında tanıtılması beklenen modeller için takipte kalın.