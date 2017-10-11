Sony Xperia XZ1, şimdi Türkiye'de. Rakip amiral gemilerine göre daha uygun fiyatla çıkan telefonun özelliklerinden bahsettik.

Sony’nin senenin başlarında düzenlenen IFA 2017’de duyurduğu amiral gemisi Xperia XZ1, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. 5.2 inçlik Full HD HDR ekranı ile birlikte son derece iddialı bir telefon olan Xperia XZ1, rakiplerine kıyasla fiyat konusunda sizleri fazla üzmeyecek.

Snapdragon 835 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte gelen telefon, 64 GB’lık depolama alanını 256 GB’a kadar microSD kart desteği ile yükseltebiliyor.

IP68 sertifikasıyla onaylanan suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon olan Xperia XZ1, Ay Mavisi, Klasik Siyah ve Sıcak Gümüş renk seçenekleri ile birlikte geliyor.

Her Sony telefonunda olduğu gibi kamera teknolojisi konusunda üst düzey bir performans sunan telefon, 19 MP’lik arka kamerasıyla harikalar yaratıyor. Kameranın en büyük özelliği 960 FPS video kaydı yapabilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliği sayesinde yavaş çekim modu ile son derece muazzam videolar çıkartabilirsiniz.

Selfie çekmeyi seven kullanıcıları da düşünen Sony Xperia XZ1, 13 MP’lik ön kamerası ile son derece kaliteli bir kamera performansı sunuyor.

Telefonun yazılımsal olarak da çok büyük artıları bulunuyor. Cihazda yer alan 3D oluşturucusu sayesinde 3D görseller oluşturabilir ve bunları 3D yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

Google telefonları dışında Android 8 Oreo ile birlikte çıkan tek telefon olan Xperiza XZ1, en güncel işletim sistemini kullanmanızı sağlıyor.

Sony Xperia XZ1’i resmi Türkiye fiyatıyla 2.999 TL’den satın alabilirsiniz.