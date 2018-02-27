Xperia XZ2'de Bulunan Dinamik Titreşim Sistemi Nedir?

Sony'nin yeni amiral gemisi cihazı Xperia XZ2'de bulunan Dinamik Titreşim Sistemi yani "Dynamic Vibration System"in, diğer telefonlarda bulunan titreşim özelliğinden farkını Sony açıkladı!

Akıllı telefonlar ve normal cep telefonlarında çok uzun süredir bulunan, titreşim özelliği artık akıllı telefonların olmazsa olmazı bir özelliği. Normalde telefon sessizde ve cebimizdeyken bildirimleri farketmemiz için kullanılan bu özellik ile ilgili olarak Sony MCW 2018'de tanıttığı Xperia XZ2 cihazında devrimsel bir yenilik yaptığını iddia etmişti. Peki "Dynamic Vibration System" adı verilen bu özellik nedir ve ne işe yarar?

Sony'nin iddiasına göre Xperia XZ2'deki "Dynamic Vibration System" yani "Dinamik Titreşim Sistemi" aslında bir tür ses dinleme işlemi sırasında, sesleri daha etkili hale getirmek için bir takviye özelliği. Bu anlamda telefonunuz sessiz moddayken daha iyi titreşsin diye değil, aksine herhangi bir sesi dinlerken, bir takım etkileri dinleyen kişi daha etkili bir şekilde duysun diye geliştirilmiş yani.

"Normalde akıllı telefonlarda yaygın kullanılan titreşim motoru(Conventional) ve Sony'nin Xperia XZ2'de kullandığı titreşim motoru(New)"

Sony ise bunun aslında iki şekilde mümkün olduğunu söylüyor: Yazılımsal geliştirmeler ve daha gelişmiş bir titreşim motoru. Normalde sadece sessiz modda telefona titreşim efektini vermek için kullanılan titreşim motoruna bir takım ses algılayıcılar eklenmiş. Bu sayede bu hem motor hem de algılayıcı olarak işlev gören sistem, telefon içerisinde bulunan ses yazılımına da anlık sinyaller gönderiyor.

Bu sayede Sony, bu özelliği kullanarak özel sesler kullanmayı, hem üçüncü parti uygulamalara bırakmamış oluyor hem de ister video izleyin, ister müzik dinleyin, isterseniz de oyun oynayın, bu özellik ne olursa olsun cihazınızda çalan ses dosyalarını daha etkili hale getirmeyi başarıyor. Yani tabii ki özelliğin performansını cihaz elimize geçtiğinde göreceğiz. Ancak Sony'nin iddia ettiği kadar varsa, özellikle de kulağı keskin kullanıcıları epey tatmin edecek bir özelliğe benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz?