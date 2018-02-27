Sony Xperia XZ2 İçin 'Olsaydı Başka Olurdu' Dedirten 4 Şey!

Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact, tasarımı ve özellikleri ile tüketicilerden tam puan almayı başaramadı. Peki hangi özellikler olsaydı Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact daha iyi birer telefon olabilirlerdi?

Sony, 6 aylık bir yenileme sürecinin ardından yeni amiral gemileri Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact’ı Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği etkinlik ile tanıttı. Şirket, yeni amiral gemileri ile trendi yakalayarak 18:9 ekran formatına geçti ve eleştirilen Omnibalance tasarım anlayışından da koparak yeni bir tasarım çizgisine geçiş yaptı.

Buna rağmen Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact’ın hala Samsung, Huawei ya da Apple amiral gemileri ile yarışabilecek seviyede olup olmadıkları bir muamma. Peki Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact’ta hangi değişiklikler yapılsaydı tüketicilerin daha çok aklını çelebilirlerdi?

1- Daha Büyük Batarya

Sony, yıllardır rakiplerine göre küçük bataryalar kullanmasına karşın iyi optimize edilmiş yazılımı ile biliniyor. Bununla birlikte şirket, XZ2 Compact'ta yalnızca 2.870 mAh batarya kullanıyor ki rakipleri 3000+ mAh bataryaları kullanırken bu biraz düşük bir kapasite gibi görünüyor. İyi optimize edilmiş bir amiral gemisinin 3200 mAh seviyelerinde bir batarya ile birleşmesi, muazzam bir pil ömrü ortaya çıkarabilir.

2- Optik Görüntü Sabitleme

Sony, akıllı telefon kameralarına fiziksel bir optik görüntü sabitleyici koymamak konusunda ısrar ediyor. Fakat bu durum gece çekilen fotoğrafların bulanık olmasına, ayrıca hareket halinde çekilen videoların da fazla titremesine neden oluyor. Elbette ki OIS olmamasının kamera çıkıntısı bulunmaması gibi avantajları da bulunuyor fakat bu avantajlar, OIS’in getireceği avantajlardan fazla değil.

3- Çift Kamera

Evet biliyoruz, bir akıllı telefonun iyi bir fotoğraf çekmesi için çift kamera kullanıyor olması gerekmiyor. Fakat çift kameranın da geniş açı ve gerçek bokeh efekti gibi bazı avantajları bulunuyor. Rakipleri bir bir çift kameralı akıllı telefonlar tanıtırken Sony’nin tek kamerada ısrar etmesi, kendisi için bir miktar dezavantaj oluşturuyor.

4- Daha Uzun Süper Ağır Çekim

Sony, Xperia XZ2 ile birlikte kullanıcılara 1080P çözünürlükte 960FPS ağır çekim videolar çekebilme imkanı sunuyor. Bu elbette ki güzel bir özellik fakat süper ağır çekimlerin yalnızca 0.2 saniye sürmesi, yakalamak istediğiniz özel anı zaman zaman yarıda kesebiliyor. Daha doğrusu yarıda hızlandırıyor.