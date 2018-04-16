Sony Xperia XZ2 Premium - Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Sonunda günümüz trendlerine ayak uydurma kararı alan Sony, ilk çift arka kameralı akıllı telefonu Xperia XZ2 Premium'u resmi olarak tanıttı.

Japon teknoloji devi Sony, özellikle kendi kullanıcılarının merakla beklediği yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium’u nihayet tüketicilerin beğenisine sundu. Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinde görmüş olduğumuz Ambient Flow tasarım dilini devam ettiren Xperia XZ2 Premium, ayrıca çift kameralı ilk Sony akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

Peki Sony’nin ilk çift kameralı amiral gemisi nasıl bir fotoğraf ve video performansı sergileyecek? Elbette ki bu sorunun yanıtını cihazın fotoğraf makinesinin sonuçlarını görmeden yanıtlayamayız. Fakat Sony’nin açıklamasına göre Xperia XZ2 Premium, video kayıtları için ISO 12800 hassasiyetine, fotoğraf çekimleri için ise ISO 51200 değerlerine çıkarak yalnızca profesyonel fotoğraf makinelerinin sunabileceği düşük ışık performansı vaat ediyor.

19 megapiksel çözünürlüğe sahip olan birincil RGB kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahipken mobil yığın bellek için 1/ 2.3 Exmor RS özelliğine ve Sony G Lens’e sahiptir. 12 megapiksel çözünürlüğündeki monokrom kamera ise daha dinamik kontrast için f/1.6’lık bir diyaframa ve aynı Exmor RS sensöre sahiptir. Nihayet çift kamera teknolojisine boyun eğen Sony, Xperia XZ2 Premium ile birlikte kullanıcılara doğal bokeh efekti sunmanın yanı sıra HD veya Full HD çözünürlükte 960fps süper ağır çekim ve 4K HDR video kaynı seçeneği sunuyor.

Sony’nin açıklamasına göre 5.8 inç 4K HDR ekrana sahip olan Xperia XZ2 Premium, önceki 4K ekranlarından %11 daha büyük ve %30 daha parlak. Ayrıca Xperia XZ2 Premium, 4K HDR görüntüler oluşturup bunu görüntüleyebilen tek akıllı telefon. Cihaz, gücünü Snapdragon 845 işlemciden ve 6GB RAM’den alıyor. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 3.0 ve Qnovo Adaptive Charging teknolojisini destekleyen 3540 mAh kapasiteli pil, Xperia XZ2 Premium’un rakiplerine göre daha uzun şarj ömrü sunmasını sağlayabilir.

Xperia XZ2 Premium’un hem önü hem de arkası Gorilla Glass 5 cam ile korunuyor. Ayrıca cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da IP65/IP68 sertifikaları ile kanıtlıyor. Android Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon, X20 LTE modemi sayesinde 1.2Gbps'e kadar LTE bağlantısını destekliyor. Tabii cihazın S-Force Front Surround stereo hoparlörlere sahip olduğunu ve Hi-res Audio, DSHEE HX ve LDAC desteği sunduğunu da es geçmemekte fayda var.

Sony Xperia XZ2 Premium Özellikler