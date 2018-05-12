Sony Xperia XZ2, Sağlamlık Testinden Başarıyla Geçti!

Birçoğumuzun yıllardır "sağlam" olarak nitelendirdiği Sony, yeni amiral gemisini de aynı sağlamlıkta üretmeyi başarmış. Testlerden çok küçük zarar görerek geçen XZ2, sağlamlık açısından oldukça iyi görünüyor.

Sony'nin en yeni amiral gemisi Xperia XZ2, yüksek performansı ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Cam kullanımının ağırlıklı olduğu cihazın, günlük kullanımın zorlu koşullarına karşı dayanıklılığı merak konusuydu. Yapılan sağlamlık testi ise cihazın ne kadar sağlam olduğunu (veya olmadığını) ortaya koydu. JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından Sony Xperia XZ2 için yapılan sağlamlık testini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, çizilme testi kapsamında 2'den 9'a kadar farklı seviyelerde test edildi. 6. seviyeden itibaren çizilmeye başladığını gördüğümüz ekran, günlük kullanımda çizik konusunda çok fazla sorun yaşatmayacağını kanıtlamış oldu. Cam panelin altına konumlandırılan Sony logosu ise hiçbir zarar almadı. Ahize, parmak izi okuyucusu ve telefonun işlevselliğini etkilemeyecek bazı küçük kısımların çizildiğini gördüğümüz telefon, bizce bu testten başarıyla geçmiş durumda.

Yanma testine geçildiğinde sadece 13 saniye dayanabilen IPS LCD ekran, 13 saniyenin ardından kara delik oluşumuna maruz kaldı. Ancak bu kara delik oluşumunun ardından ekran, kısa sürede kendini yeniledi ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. Bükülme testinden ise başarıyla geçen telefon, sağlamlığını kanıtlamış oldu.