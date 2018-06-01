Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'a Google Lens Geldi!

Sony, yeni bir açıklama ile XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerine Google Lens desteği sunduğunu açıkladı. Artık bu modellere sahip kullanıcılar, kamera uygulaması ile çevrelerinde bulunan hemen her şey hakkında Google'dan bilgi alabilecekler.

Japon teknoloji devi Sony, bugün yaptığı açıklama ile Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinin kamera uygulamasına Google Lens’i entegre ettiğini duyurdu. Xperia XZ2 ailesinin en üst seviye modeli olan XZ2 Premium ise kutusundan direkt olarak Google Lens desteği ile çıkıyor.

Google Lens ne işe yarıyor?

Google Lens ile bulunduğunuz ortamdaki hemen her şey hakkında bilgi alabilirsiniz. Örneğin; bir film afişini taratıp film hakkında bilgi alabilir, bir ürünü taratıp ürünü nerede ve hangi fiyata bulabileceğinizi öğrenebilir, bir etkinlik afişini taratıp söz konusu etkinliği takviminize ekleyebilirsiniz. Üstelik tüm bunları yalnızca kamera uygulamanız ile gerçekleştiriyorsunuz.

Google, kısa süre önce Google Lens’i herkes kullanabilsin diye Android ve iOS’ta bulunan Google Fotoğraflar uygulamasına Google Lens’i entegre etmişti. Fakat Sony, uygulamanın erişebilirliğini bir adım daha ileri götürerek Google Lens’i direkt olarak kamera uygulamasına getirdi. Samsung, benzer bir işlevi Bixby ile gerçekleştirebiliyor.