Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact - Fiyat ve Özellikler

Sony'nin yeni bir tasarım çizgisine geçtiği ve 18:9 ekran formatına sahip ilk akıllı telefonları olan Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact, MWC 18'de tanıtıldı.

Japon teknoloji devi Sony, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de gerçekleştirdiği etkinlik ile geçtiğimiz yıl IFA 2017'de tanıtılan Xperia XZ1 modellerinin devamı olan yeni amiral gemileri Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ı tüketicilerin beğenisine sundu. Şirketin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü Omnibalance tasarım anlayışına veda ettiği Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ın başlıca özellikleri Sony’nin ilk 18:9 ekran formatına sahip akıllı telefonları olmaları ve Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 845 işlemcilerinden güçlerini almaları.

Tasarım

Sony, daha modern bir tasarım çizgisi yakalaması gerektiğinin farkına vararak Omnibalance tasarım anlayışını Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinde sonlandırdı ve yerine Ambient Flow tasarım diline geçiş yaptı. Her iki cihaz da 18:9 ekran formatına sahip ve ekran çerçeveleri önceki modellere göre bir miktar inceltilmiş görünüyor. Fakat yine de Sony, rakip amiral gemilerine kıyasla oldukça kalın çerçeveli bir tasarım geliştirmiş durumda. Cihazların günümüz amiral gemilerinden çok ‘iyi’ bir giriş seviye akıllı telefon tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bir başka dikkat çeken nokta ise Sony’nin büyük ekranlı bir akıllı tanıtmamakta ısrar etmesi. Çoğu akıllı telefon üreticisi bir adet standart ekranlı bir adet de büyük ekranlı model tanıtırken Sony, bir adet standart ekranlı, bir adet de küçük ekranlı model tanıtıyor. Üstelik Android amiral gemileri için standart ekran 6 inç boyutlarına ulaşabiliyorken Sony’nin standart ekranı yalnızca 5.7 inç büyüklüğünde. Bu durum bir dezavantaj gibi görünse de küçük ekranlı fakat güçlü donanıma sahip akıllı telefon isteyenler için Sony’yi tek seçenek haline getiriyor.

Kamera

Sony’nin kamera konusundaki ‘geliştirmeleri’ de tüketicileri şaşırtacak seviyede değil. Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact tek bir Motion Eye arka kameraya sahip ve bu kameranın özellikleri Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1 ile aynı. 19MP’lik Exmor RS sensöre sahip olan kamera, 4K HDR ve 960 FPS'de 720p ve 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Her iki model de 5MP’lik bir ön kameraya sahip. f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, yüzünüzü üç boyutlu olarak tarayarak bir emoji haline getiren 3D Creator adlı uygulamayı destekliyor. Üstelik 3D Creator ile oluşturduğunuz eğlenceli videoları doğrudan Facebook’ta paylaşabiliyorsunuz.

Xperia XZ2 Teknik Özellikler

İşlemci: 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 ‘Performans’+ 4x 1.8GHz Kryo 385 ‘Verimlilik’), Adreno 630 grafik birimi

8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 ‘Performans’+ 4x 1.8GHz Kryo 385 ‘Verimlilik’), Adreno 630 grafik birimi RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD Kart Desteği

64GB+MicroSD Kart Desteği Ekran: 5.7 inç Full HD+ (2160 x 1440 piksel) 18:9 LCD

5.7 inç Full HD+ (2160 x 1440 piksel) 18:9 LCD Arka Kamera: 19MP, f/2.0 diyafram açıklığı, LED flaş, PDAF

19MP, f/2.0 diyafram açıklığı, LED flaş, PDAF Ön Kamera: 5MP, f/2.2 diyafram açıklığı

5MP, f/2.2 diyafram açıklığı Batarya: 3180mAh

3180mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Miracast, NFC ve Bluetooth 5.0

Xperia XZ2 Compact