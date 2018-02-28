Sony’nin yeni amiral gemilerinin fiyatları resmi olarak açıklandı. Bu fiyatları baz alarak akıllı telefonların ülkemize kaç TL’den geleceğini tahmin etmeye çalıştık.

Geçen seneyi pek de mutlu tamamlayamayan Sony, 2018’de akıllı telefon pazarında daha etkin olmak için çalışmalar yürütüyor. MWC 2018’de tanıtılan Xperia XZ2 ve XZ2 Compact ile bunu yapmak isteyen Sony, Samsung ve Apple gibi cihazlara kafa tutacak yeni akıllı telefonları ile beğeni toplasa da, bu telefonları kaç TL’den satışa sunacağı merak konusu olmuştu.

Şirket, XZ2 ve XZ2 Compact’ın ABD fiyatlarını henüz açıklamadı, bu yüzden ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı tam olarak bilinmiyordu, ancak Sony bir sürpriz yaparak iki telefonun Almanya fiyatlarını açıkladı.

Sony Xperia XZ2'nin geçen yıl çıkan XZ1’den 100 Euro daha pahalı olacak şekilde, 800 Euro’dan satışa sunulacağı açıklandı. XZ1’in hesap yapmak için önemi bulunuyor. Zira geçen sene çıkan telefon, ülkemizde 2.999 TL fiyat etiketine sahipti. 700 Euro’luk Xperia’nın 2.999 TL’den çıktığını düşünürsek, 800 Euro’luk bir cihaz muhtemelen 3.499 TL gibi bir ücretle karşımıza çıkacaktır.

Sony’nin bir diğer yeni telefonu Xperia XZ2 Compact’ın fiyatı ise 600 Euro olarak açıklandı. Bu durumda bu cihazın da 2.500 - 2.700 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını öngörebiliriz.

Sony, 2018 yılında akıllı telefon piyasasında daha fazla etkin olmak istiyor. Bunun için çalışmalar yürüten şirket, bu iki telefonu 2018’in ikinci çeyreğinde Haziran aylarında piyasaya sürecek.

Xperia XZ2'nin Teknik Özellikleri

İşlemci: 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 ‘Performans’+ 4x 1.8GHz Kryo 385 ‘Verimlilik’), Adreno 630 grafik birimi

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD Kart Desteği

Ekran: 5.7 inç Full HD+ (2160 x 1440 piksel) 18:9 LCD

Arka Kamera: 19MP, f/2.0 diyafram açıklığı, LED flaş, PDAF

Ön Kamera: 5MP, f/2.2 diyafram açıklığı

Batarya: 3180mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Miracast, NFC ve Bluetooth 5.0

Xperia XZ2 Compact Teknik Özellikleri