Sony Xperia Z5 ve Z5 Premium İçin Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geldi!

Sony’nin 2015 yılında piyasaya sürdüğü Xperia Z5 ve Z5 Premium için Android Nougat güncelleme dağıtımı başladı!

Son dönemde telefon üreticilerin artan Android Nougat güncelleme dağıtımına bir halka daha eklendi. İlk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Xperia XZ’ye Android 7.0 Nougat güncellemesini veren Sony, şimdi de Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modelleri için Nougat dağıtımına başladı.

Kısa süre içerisinde Xperia Z5 Compact, Xperia Z3 Plus ve Xperia Z4 Tablet modellerine de gelecek olan 1.2GB boyutundaki güncelleme ile Xperia Z5 ailesi Android 7.0 Nougat deneyimine resmen geçiş yapacak.

32.3.A.0.372 yapı numarasına saihp olan güncelleme çoklu pencere desteği, daha uzun batarya ömrü, mesaj ile video ve ses dosyası gönderme, ana ekran ve kamera deneyiminde geliştirmeler içeriyor.

Google Now desteğini de kazandıran bu güncellemeyi telefonunuzdaki Ayarlar > Hakkında bölümünden kontrol ederek indirebilirsiniz.