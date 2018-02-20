Sony, ülkesi Japonya’da yapay zeka destekli bir taksi çağırma sistemi kurmaya hazırlanıyor. Bu sistem, yolcuların nerede ve ne zaman bulunacağını tahmin ediyor.

Sony dediğimizde ilk aklınıza gelen şey ne oluyor? Genellikle PlayStation, akıllı telefon ya da eski Sony mp3 çalarlar… Dünyaca ünlü Japon üretici Sony, yıllardan beri teknoloji sektörüne ayak uydurup bu sektörü şekillendiren firmalar arasında yer alıyor. Şirket, ortaya çıkan yeni bilgilere göre normalde etkin olduğu sektörlerden çok daha farklı bir alana adım atıyor.

Sony, Japonya’da bulunan taksi şirketleri Checker Cab, Daiwa Motor Transportation, Green Cab, Hinomaru Kotsu ve Kokusai Motorcars’la birlikte bir ortaklık kurdu. Ortaklık sonucunda Sony, yapay zeka destekli bir müşteri alma platformu kuracak. Özel bir algoritmaya sahip olacak uygulama, trafik, hava durumu ve özel olayları inceleyerek taksileri kontrol edecek. Sony’nin yapay zeka destekli algoritması bir konserin başlama ve bitiş tarihini tahmin ederek, bu bölgelere özel taksiler yönlendirebiliyor. Bu ve bunun gibi pek çok şeyi yapay zekası sayesinde denetleyip sonuca bağlayan sistem, şu an için yalnızca Japonya için hazırlanıyor.

Sony’nin önümüzdeki dönemde benzer bir sistemi farklı ülkelerde de sunmaya başlayıp başlamayacağı bilinmiyor, ancak bunu Sony yapmasa bile yakın zamanda farklı kişiler tarafından kullanılmaya başlayabilir.

Sony’nin yapay zeka destekli yeni taksi uygulaması şu anda istenildiği kadar işlevsel değil. Yakın gelecekte yapay zeka ile kontrol edilebilecek ticari araçların benzeri uygulamalara ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor. Bu yüzden büyük şirketler, bu tarz yapay zeka destekli projelere ciddi yatırımlar yapmaya başladı.