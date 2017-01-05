Sony, Yeni İnteraktif Projeksiyon Teknolojisini CES 2017'de Duyurdu

Sony, masayı ya da düz bir zemini interaktif bir ekrana dönüştüren projeksiyon teknolojisini CES 2017’de gerçekleştirdiği basın etkinliğinde sergiledi.

Sony’nin Future Lab programı kapsamında, düz bir yüzeyi ya da masayı interaktif bir masaya dönüştürebilen bir konsept prototip üzerinde çalışılıyor. Dün Future Lab, CES 2017’de gerçekleştirdiği basın etkinliğinde bu prototipin bir örneğini sergiledi.

Concept Prototype T adı verilen konsept prototip, dokunmaya duyarlı görüntüleri sergileyen lazer ışığı kaynaklı bir projektördür. Bu projektör, aynı zamanda el hareketlerini ve maddelerin şekillerini algılayabiliyor. Ve projektör, maddelerin şekillerinden elde ettiği bilgiyi, projeksiyon alanında bulunan fiziksel nesnelerle interaktif görüntüleri birleştirmek için kullanıyor. Bunun güzel bir örneğini aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

Sony bu Concept Prototype T’nin potansiyel kullanım alanlarıyla ilgili olarak “Masalarla ve nesnelerle kullanılan T, eğlenceli eğitim (edutainment) oluşturma ve iş sunumları gibi çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde uygulanabilir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca Sony, bu teknolojiyle bir şeyler geliştirmek isteyenler için geliştirici kitlerini kullanıma sunmayı planlıyor.