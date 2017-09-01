Sony'nin yeni telefonları Xperia XZ1 ve XZ1 Compact, IP68 sertifikası tarafından korunmasına rağmen suyun içine batırıldıktan sonra bozulursa garanti dışı kalıyor.

Suya dayanıklı telefon trendini ortaya çıkartarak diğer telefonlarında su geçirmezlik kazanmasında büyük etken yaratan Sony Xperia serisi, yeni telefonlarında su geçirmezlik özelliğinde geri kalacak gibi duruyor.

Sony, Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’ı suya dayanıklı olmalarına rağmen su altında kullanmamalısınız. Çıkacak her iki telefonda da IP68 sertifikası olmasına rağmen(1.5 suyun altında 30 dakika dayanabildiğini kanıtlar) suda tutmamanız gerektiğini belirten Sony, bununla ilgili bir açıklama yaptı.

“Xperia XZ1 suya dayanıklıdır ve toza karşı korunmuştur, bu nedenle üzerindeki kirleri suyla yıkamak istiyorsanız bunu gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ancak tüm bağlantı noktalarını sıkıcı kapatmayı unutmayın. Cihaz suyun tamamen su altına alınmış veya deniz suyu, tuzlu su, klorlu su veya içecek gibi sıvılara maruz bırakılmışsa, su geçirmezlik için oluşturulan garanti geçersiz kılınacaktır.“

Son yıllarda Samsung, LG gibi üreticilerden çıkan amiral gemilerinde rahatlıkla 1.5 metrede 30 dakikadan fazla süre boyunca telefonu tutabilir, hatta bazı modellerde su altında telefonu kullanabilirsiniz.