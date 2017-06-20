Bishop Curry henüz 10 yaşında ve yaşadığı bir trajedi ardından, bebeklerini arabalarında bırakıp ölüme terkeden ebeveynleri hedefleyen Oasis adında bir cihaz geliştiriyor.

Otomobiller, özellikle çocuklu aileler için büyük kolaylık; ancak araçlar güneş altında olsun olmasın, hava almadıklarında fazlasıyla ısınan bir iç mekana sahip oluyorlar. Bu sıcaklık bir yetişkin için bile tehlikeliyken bir çocuk, hele ki bir bebek için ölümcül olabiliyor. Tüm bu risklere rağmen bazı sorumsuz ebeveynler, “kısa süreli işlerini” halletmek için küçük çocuklarını araçlarında bırakabiliyorlar.

Bishop Curry’nin yaşadığı trajedi de bu sorumsuzluğun getirdiği bir olay. 6 aylık bebeğini arabasında bırakan komşusu çocuğunun ölümüne sebep olunca, 10 yaşındaki kahramanımız kolları sıvamış. Bu tür olayların tekrarlanmasını engelleyecek sistem geliştiren Bishop, Oasis adında bir can kurtarma cihazı üzerinde çalışma yaptı.

Oasis, serin hava üfleyerek yükselen sıcaklıkları düşürmek için çalışıyor ve ebeveynlerle yetkilileri alarma geçirmek için bir anten kullanıyor. Bu fikir üzerine Bishop’un babası da Oasisin 3D modelini, GoFoundMe sitesi üzerinden destek toplaması için yayımladı. 20 bin dolarlık hedefi geçen proje bu pazartesi itibariyle 23.700 dolarlık kaynak elde etmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Fox News'a konuşan Bishop, sınıf arkadaşlarından ve onların ailelerinden de destek aldığını belirtti. Kahraman Bishop, büyüdükten sonra kariyerini bir zaman makinesi de dahil olmak üzere çeşitli buluşlar yaparak planlamak istiyor. Tebrikler Bishop Curry!