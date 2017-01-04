Sorunlar Başladı: Google Home, Müzik Çalmayı Yarıda Kesiyor

Bazı kullanıcılar, Google Home’un müzik çalma işlemini birdenbire durduğunu rapor etti.

Bazı Google Home kullanıcıları, cihazlarının birdenbire müzik çalmayı durduğunu farketti. Hatta bu durumun bazen sadece birkaç şarkı çaldıktan sonra olduğunu belirttiler.

Oldukça fazla insan bu sorundan etkilendi ve Google, böyle bir sorunun olduğunu doğruladı. Ancak bu soruna henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Google’ın ürün forumlarında, bir Google temsilcisinin benzer sorunu yaşayanlardan bunu paylaşmalarını istediği bir konu da mevcut. Bazı kişilerin ise benzer bir sorunu Chromecast ile yaşadığı söyleniyor. Google’ın bu sorunu kısa süre içinde çözmesi ve Google Home’un ana fonksiyonlarından biri olan müzik çalma işlemini sorunsuz bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.