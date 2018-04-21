Veri ihlali soruşturmalarından çıkış yolu arayan Mark Zuckerberg, 2018’in ilk çeyreğinde lobi faaliyetleri için faturalandırılmış 3.3 milyon dolar harcadı.

Bildiğiniz üzere ardı arkası kesilmeyen veri ihlali skandalları sonrasında Facebook çok zor bir dönem geçiriyor. Sosyal medya devi’nin CEO’su Mark Zuckerberg, elleriyle kurduğu imparatorluğu korumak için her kapıyı çalıyor ve bu devlet dairelerine yüklü bağışlar yapıyor. Ancak bu çabalar beklendiği gibi sonuç vermeyebilir.

Çünkü ağ tarafsızlığı ilkeleri kapsamında Facebook’un Trump’a karşı durduğunu biliyorsunuz. Hatta ağ tarafsızlığı ilkelerinin geri gelmesi için konuşma yapacak birkaç CEO’dan biri Zuckerberg olduğundan FCC ve Trump Facebook’a karşı biraz tepkili. Bu nedenle iki cephede aynı anda savaşmak Facebook’a büyük zarar veriyor. Ayrıca cephe değiştirmesi halinde tüm takipçilerini kaybetme riski bulunuyor.

Alınan karar doğrultusunda sosyal ağ kuruluşu’nun geçici olarak H-1B vizesi askıya alındı. Bu nedenle karar değişene kadar Facebook, uzmanlık isteyen konularda ABD sınırları içerisinde yabancı eleman çalıştıramayacak. Facebook 20017’de H-1B vizesiyle ülkeye en fazla göçmen alan 15 iş veren arasında yer alıyordu.

Facebook’un lobicilik harcamalarındaki artış sürekli olarak büyüyor, 2015'ten bu yana ABD milletvekillerini etkilemek için yaklaşık 30 milyon dolar harcandı. Ayrıca ABD ile sınırlı kalmayan Facebook Avrupa’da gerçekleştirdiği lobi çalışmalarını da iki katına çıkardı. Ancak bu harcamalara rağmen Facebook henüz istediğini alabilmiş değil. Bu nedenle yetkililer tarafından daha ılımlı bir bakış açısı benimsenmezse tüm harcamalar boşa gidebilir.