Sosyal Ağlar İlk Çıktığında Nasıl Görünüyorlardı?

Hayatımızın tam ortasında kendisine oldukça geniş bir yer bulan sosyal ağlar zaman geçtikçe, değişiyor ve dönüşüyor. Bu uygulamaların ilk hallerini çoğumuz hatırlamıyoruz bile.

Sosyal ağlar tüm bireylerin içerisine dahil olduğu sanal bir bir medeniyet görünümüne artık kavuştu. Milyonlarca hatta milyarlarca vatandaşı olan bu sosyal ağlar, zaman içerisinde çeşitli değişimlere gitti. Hatırlayacağınız üzere bir zamanlar Facebook'ta kapak fotoğrafı özelliği çıktığında birçok kişi bu özelliğe geçmemek için sonuna kadar direnmişti. Ancak bir rıza mühendisliğinin yaşandığı sosyal ağlarda söylenene göre tüketicinin estetik algısındaki değişiklik bağlamında bir dönüşüm gerçekleşiyor.

Peki yaşayan bir varlık gibi değişen hatta zamanı geldiğinde ölen bu sosyal ağlar ilk ortaya çıktığında nasıl görünüyordu. Birçoğunuz bunlardan bazılarını hatırlarsınız ancak tekrar görmek aradan geçen uzun yıllarda bu değişimin nasıl yaşandığını ve bu değişimleri nasıl direkt olarak fark edemediğinizi size anımsatacaktır. İşte değişen ve aynı zamanda gelişen sosyal ağlar:

Facebook

Facebook ya da orijinal adıyla The Facebook, birçoğumuzun ilk sosyal ağ deneyimini yaşamasını sağlayan Mark Zuckerberg'in milyarlık ülkesi. En ünlü özelliği sol üst köşede bulunan isimsiz yüz olan Facebook zaman içinde öyle çok değiştiki bu değişimi takip etmek oldukça zor oldu. Bu arada bu isimsiz yüzün daha sonra Al Pacino'nun manipüle edilmiş bir görüntüsü olduğu söylendi. Facebook'un ilk versiyonuna giriş yaptığınızda karşınızda sadece bir karşılama sayfası çıkıyordu.

Instagram

Facebook krallığının bir başka sosyal ülkesi olan Instagram ilk çıktığında sene 2011'di. O tarihlerde şirket tarafından belirlenen logo tam 5 sene boyunca değişmedi ve en sonunda 2016 yılında şimdiki halini aldı. Ancak açıkça söylemek gerekirse ilk halindeki o el yazısı şeklindeki Instagram yazısı bana çok eğreti geliyordu. Uygulamadaki güncellemeler elbette logoda olduğu kadar yavaş olmadı; birçok yeni filtre eklendi ve biçimsel değişiklikler sürekli yapıldı.

Uber

Hala birçoğumuzun test edemediği Uber yolculuğu ve şirket hakkında çıkan söylentiler oldukça meşhur bir konumda bulunuyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren Uber, ilk çıktığında gerçekten kötü bir logoya sahipti. Uber uygulaması ilk versiyonunda kredi kartı bilgileri ve konum gibi temel bilgileri içeriyordu.

Snapchat

İlk çıktığında büyük rüzgarlar estiren Snapchat daha sonra bu rüzgarları fırtınaya çeviremedi ve Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal ağların gerisinde kaldı. Fotoğraflı mesajlaşma uygulamasının orijinal sürümünde daha az seçenek bulunuyordu. Başka bir deyişle filtre ya da Bitmoji çıkartmaları bulunmuyordu. Şirket daha sonra yaptığı akıllıca hareketlerle hatırı sayılır bir estetik görünüme kavuştu.

Tinder

Tinder'in ilk versiyonu en meşhur özelliği olan kaydırma fonksiyonundan yoksun olarak ortaya çıkmıştı. O zamanlar çöpçatanlık hizmeti daha meşakatli bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Tinder kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu Jonathan Badeen, Nisan 2016'da ki VentureBeat Mobil Zirvesinde bu kaydırma fonksiyonunun bir kart destesinden esinlendiğini söyledi.

Twitter

Başı en çok derde giren sosyal ağların başında gelen Twitter'ın 2006'da ortaya çıkan orijinal haliyle benzerlik gösteren tek özelliği yayın bölümü. Sitenin imza haline gelen kuşun eklenmesinden önce ilk logo 2012 yılında 15 dolara satın alındı ve zaman içinde estetikleştirilme bağlamında değişti.

Spotify

İsveç merkezli müzik uygulaması 2011 yılında ABD'de "Bilgisayarınızda ve telefonunuzda çalmaya hazır milyonlarca parça" sloganıyla faaliyete girdi. Yıllar sonra video ve podcast özelliği de eklenen Spotify hala temellerinin üzerine basmaya devam ediyor.

YouTube

YouTube 2005'te kurulduğunda, çok basit bir video paylaşım kabiliyetine sahipti. Kalite düzeyi için yalnızca bir seçenek vardı ve bugün tüm gününüzü içerisinde geçiren özelliklerinin çoğundan yoksundu.