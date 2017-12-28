Günümüzde birçok sebepten ötürü, sosyal medya hesabımıza tanımadığımız insanlardan arkadaşlık veya takip istekleri geliyor. Bu yazımızda bu durumun pek de masum olmayan kısmını ele alacağız.

Bir kişinin birden fazla hesap oluşturduğu veya bazı reklam amaçlı kullanıcı adı veya başka amaçlar ile ile hesap açıldığı herkesçe biliniyor. Sizi değişik hesaplardan ekleyenlere ne kadar güvenebiliriz ? Bu sahte spam hesaplar nasıl tespit edilir , bir hesabın gerçek olup olmadığını nasıl anlarız? Size bu konuda bazı küçük ipuçları vermek istiyoruz.

Google’da Fotoğrafı Aramak

En bilinen yöntemlerden biri, sahte hesap olduğunu düşündüğünüz profilin fotoğrafını dijital dünyada aramak. Bunun için öncelikle fotoğrafı bilgisayarınıza kaydedin. Ardından images.google.com adresine gidin. Önünüze şöyle bir site çıkacak:

Bu bildiğiniz Google’ın resim arama motoru sayfasıdır. Buraya fotoğrafı yükleyerek bu fotoğrafların benzerlerini bulmak için arama yapabilirsiniz. Bunun için arama butonunun en solunda bulunan fotoğraf makinesi simgesine tıklayın. Karşınıza şöyle bir ekran gelecek:

Buraya resmin internet sitesinde gözükmesini sağlayan internet adresini kutucuğa yazarak görselle ara diyebilirsiniz. Ama bu işin en garantilisi sağdaki linke tıklayarak görsel yükleyin linkine tıklayın. Karşınıza bilgisayarınızın dosya yapısı gelecek. Oradan resmi kaydettiğiniz alana giderek resmi seçin ve görselle arayın butonuna tıklayın.

Sonuç olarak karşınıza aşağıdaki gibi bir liste gelecektir:

Gördüğünüz gibi yüklediğiniz fotoğraf ne olursa olsun ona çok benzeyen resimleri Google önünüze getirecektir. Eğer internette karşınıza çıkan fotoğrafın aynısını görürseniz, hemen üstüne tıklayın. Eski tarihli ve başka bir şey için kullanılmış fotoğrafsa, size ulaşmaya çalışan hesap çok yüksek ihtimalle sahtedir.

Fotoğraf Sayısı

Örneğin Instagram’da birçok sahte hesap çok sayıda fotoğraf yüklemiyor. Bu tür hesaplar, tipik olarak 3-4 fotoğrafa sahip oluyorlar veya fazla fotoğraf olsa da hemen hepsinin paylaşım tarihi yakın bir zamanda oluyor.

Ayrıca birkaç kişiyle birden olan bir fotoğraf paylaşımı yapıldıysa, fotoğraftaki diğer kişilerin etiketlenip etiketlenmediğine bakın. Sahte hesaplarda bu yok denecek kadar az bir durumdur.

Bilgi Uyuşmazlığı

Söz konusu hesaptaki kişinin yaşı, bitirdiği okullar ve çalıştığı yer arasındaki uyumsuzluklar, size onun sahte olup olmadığı hakkında bir fikir verebilir.

Diğer Sosyal Medya Hesapları

Sizi arkadaş olarak ekleme talebinde bulunan kişiyi, tanımıyorsanız sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu da, aynı isime ait diğer sosyal medya hesaplarını kontrol etmek. Eğer kullanıcının sadece tek bir yerde hesabı varsa, yine sahte isim kullanılmış olabilir.

Bu durumun belki onlarca daha çözümü var, ama pratikte en çok işinize yarayanları sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Aklınıza gelen farklı çözümler varsa bunu bizlerle paylaşabilirsiniz.