Sosyal Medya Bağımlısı Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Adam Alter, verdiği bir röportajda en basit şekilde nasıl sosyal medya bağımlısı olup olmadığınızı anlayabileceğinizi söyledi.

Günümüzde birçoğumuzun sosyal medya bağımlısı olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak her bağımlı gibi sosyal medyaya bağımlı olmadığımızı söylüyor, sadece boş vaktimizi sosyal medyada değerlendirdiğimizi savunuyoruz. New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Adam Alter ise sosyal medya bağımlısı olup olmadığınızı basit bir şekilde anlayabileceğinizi söyledi.

Açık bir şekilde gününün önemli bir kısmını sosyal medyada geçiren kişilerin zaten bağımlı kabul edilebileceğini söyleyen Alter, bunun yanı sıra herhangi bir işi bitirince hemen sosyal medyaya bakma ihtiyacı duyan kişilerin de sosyal medyaya bağımlı olduğunu söyledi.

Eğer siz de bir işi tamamlar tamamlamaz sosyal medyaya bakıyor ve sosyal medyada olmadığınız zaman hayattan uzakmışsınız gibi hissediyorsanız haberi verelim; muhtemelen siz de bir sosyal medya bağımlısısınız!

Ancak sosyal medya bağımlılığı çağımızda normal diyip geçmeyin. Bu bağımlılık öyle bir hal alabilir ki, zaman zaman sizde dikkat dağınıklığı gibi çeşitli problemler yaratabilir. Bu nedenle siz siz olun sosyal medyada olabildiğince az vakit geçirmeye çalışın.