Akıllı gece lambası Aumi Mini, sadece renk değiştirerek sizi hava durumu ve gelen bildirimler hakkında bilgilendiriyor.

Birbirinden ilginç icatların yer aldığı Kickstarter'da son dönemlerde özellikle nesnelerin interneti olarak nitelendirdiğimiz akıllı cihazların birbiriyle iletişim kurduğu donanım projeleri fazlasıyla öne çıkıyor. Bu projelerden biri de akıllı gece lambası Aumi Mini.

Aumi Mini, oldukça küçük boyutlarıyla birlikte loj bir ortamda vakit geçirmeyi sevenler için tasarlanmış ancak bu gece lambasının bir özelliği var. Aumi Mini, siz dışarı çıkma ihtiyacı duymadan dışarıda havanın nasıl olduğunu size renk değiştirerek belirtiyor ve yine telefonunuza bir bildirim geldiğinde değişen renklerle birlikte hangi uygulamadan bildirim aldığınızı anlıyorsunuz.

Hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra şık da bir görünüme sahip olan Aumi Mini şimdilik sadece Kickstarter üzerinden alınabiliyor. Bu ürünü almak için Kickstarter'da projeye 24 dolar katkı sağlamanız gerek. Ürünün Kickstarter sayfasına gitmek için tıklayın.

Aumi Mini videosu: