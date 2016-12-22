Sosyal Medya Çalkalanıyor: Ünlü YouTuber, Arapça Konuştuğu İçin Uçaktan İndirildi!

YouTube’da 1.6 milyondan fazla takipçisi bulunan Adam Saleh, uçaktan Arapça konuştuğu gerekçesiyle indirildi.

Londra’dan New York’a uçmaya hazırlanan uçağın içerisinde kısa bir süre Arapça konuşan ünlü YouTuber Adam Salah, Delta Havayolları’nın yetkilileri tarafından uçaktan indirildi. Görevlilerin kendisini uçaktan indirmeye çalışması esnasında kamera kaydına başlayan Adam Salah, çektiği videoyu Twitter sayfasından paylaştı.

‘Yıl olmuş 2016, farklı bir dil konuştuğum için uçaktan indiriliyorum. Gözlerime inanamıyorum. Bunu ciddi ciddi yapıyorsunuz yani? Bakın bu Delta Havayolları’na ait bir uçak. Sizler ırkçısınız’ şeklinde konuşan Salah’a uçaktaki birkaç yolcu ‘Bu gerçekten inanılmaz. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum’ şeklinde destek vererek yetkililere karşı tepkilerini dile getirseler de diğer yolcular sessiz kalmayı tercih ettiler.

Adam Salah’ın iddiasına göre kendisi annesiyle telefonda Arapça konuşurken uçak görevlisi yanına yaklaşıyor ve uçaktan inmesi gerektiğini söylüyor. Havayolu şirketi ise yaptığı açıklamada, ‘Yolcu, uçaktaki diğer yolcuları ve kabin ekibini provoke edici davranışlarla rahatsız ederek huzuru bozmaya çalıştı’ iddiasında bulundu.

Yalnız David Lee Orr isimli Twitter kullanıcısı, Saleh'in daha önce uçaklarda yaptığı 'eşek şakaları'nın bulunduğunu ve 'sizi aptal yerine koymasına izin vermeyin' şeklinde yazdığı bir tweet paylaştı. Yani günahını almayalım ama Saleh, yine bir eşek şakası yapmış olabilir.