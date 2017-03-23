Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'da 13 yaşındaki bir öğrenci silgi meydan okuması yüzünden hastanelik oldu!

Özellikle genç yaştaki öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan yeni sosyal medya trendi 'silgi meydan okuması', aralarından birini hastanelik etti. Meydan okuma, teninizi silebildiğiniz kadar sert silerek bir yandan da alfabedeki her harfle ilgili bir kelime bulmaya, ardından da teninizde oluşan yanığı sosyal medyada paylaşıp, arkadaşlarınıza meydan okumaya dayanıyor.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin yakınlarının bildirdiğine göre, genç öğrenci silgiden mikrop kaparak toksik şok geçirmiş. Konuyla ilgili Amerika'daki okullar aileleri ve öğrencileri uyararak; bu yeni trendin tehlikeleri hakkında bilgi veriyor. Öğrencilerden bazılarının teninde oluşan izlerin kalıcı olduğu da aktarılan bilgilerden.