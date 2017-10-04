Sosyal Medya'dan Tanıştığı Kızdan 108 Bin Lira Kazık Yedi!

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki M.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği 23 yaşındaki Özlem S.G.'nin kendisini evlilik vaadiyle 108 bin 200 lira dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yine ülkemizden ilginç bir manzara ile karşı karşıyayız. Gaziantep‘te bir kamu kurumunda çalışan 25 yaşındaki M.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği 23 yaşındaki Özlem S.G.’nin kendisini evlilik vaadiyle 108 bin 200 lira dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu kardeşimiz aslında günümüz de kimsenin yemeyeceğini düşündüğümüz bir dolandırıcılığın resmen kurbanı olmuş.

Meselemiz ise kısaca şu: M.K. kardeşimiz, Hatay Kırkhan Hastanesi'nde 112 acil teknisyeni olarak çalıştığını iddia eden Özlem S.G. ile sosyal medya üzerinden tanışıyor. Daha sonra 25 yaşındaki arkadaşı memleketi olan Kahramanmaraş'a tayinini alacağı ve kendisiyle evleneceği vaadiyle bir takım isteklerde bulunuyor. Öncelikle borcunu ödemek için istediği 2 bin lira parayla başladığı bu istekler son bulmamaya başlıyor.

Kendisine 4200 liralık telefon bile aldıran dolandırıcı, daha sonra ayrı ayrı zamanlarda toplam 102 bin liralık nakit para alıyor. Daha sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp giden dolandırıcıdan 25 yaşındaki gencimiz bir daha haber alamıyor. Ancak sosyal medyaya düşen mesajlaşmalara baktığımızda bile aslında apaçık anlaşılacak dolandırıcılık durumu gerçektende bizi oldukça düşündürdü.

Sosyal medyada oldukça dalga konusu haline gelen olay için ise, biz Webtekno ailesi olarak M.K. kardeşimize geçmiş olsun diyor ve bu olayın herkese ders olmasını diliyoruz. Yani buna yapılacak daha fazla yorum yok, ne diyelim. Sadece sosyal medyadan tanıştığınız insanlarla ilgili gerçekten dikkatli davranmak ve herkesin sözüne inanmamak gerekiyor. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?