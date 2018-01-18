Sosyal Medya Devleri, Terorizm İçerik Toplantısı Yaptı

Facebook, YouTube ve Twitter temsilcilerini davet eden ABD Ticaret, Bilim ve Ulaşım Senatosu, internetteki terörist içeriklere karşı alınabilecek önlemler hakkında toplantı gerçekleştirdi.

ABD Ticaret, Bilim ve Ulaşım Senatosu; Amerika merkezli ve sahil güvenlik, deniz ticareti, devletler arası ticaret, iletişim, karayolları, havacılık, demiryolu, nakliye, ulaşım güvenliği, balıkçılık, afetler, bilim, askeri olmayan havacılık-uzay bilimleri, spor, turizm, tüketici sorunları, ekonomik kalkınma, teknoloji gibi geniş bir alanda yargı yetkisine sahip bir kurumdur. Senato düzenlediği toplantıya davet ettiği sosyal medya temsilcilerine, özellikle terörist içeriği algılamak ve silmek için kullandıkları yapay zeka yazılımları hakkında sorular yöneltti.

Facebook'un ürün politikası ve terörle mücadele sorumlusu Monika Bickert, ellerindeki yapay zeka yazılımı sayesinde IŞİD ve El-Kaide terör örgütlerine ait içeriğin %99’unu internetten kaldırabileceklerini iddia etti ve biraz da olsa YouTube ve Twitter temsilcilerine boy gösterisinde bulundu. Ayrıca Senato üyeleri sert sorular sormaktanda kaçınmadı. Komite Başkanı Sen. John Thune, YouTube’a bomba videosunun birkaç kez yeniden yüklenmesinin nasıl mümkün olduğunu sordu. YouTube ise yüklemeleri hızlıca geri alabildiklerini söyleyerek, kaçamak bir cevap verdi.

Ayrıca Senato, Twitter’a veri sağlama konusundaki politikasını değiştirmesi ve yetkili makamlarla gerekli bilgileri paylaşarak yardımcı olması konusunda baskı yaptı. Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyi teröre destek vermekle suçlayan ABD’nin düzenlediği bu toplantıda alınan kararların şeffaflıkla açıklanacağını düşünmüyorum. Peki, sizce ABD en büyük desteği kendisi verdiği için birçok ülkeyi destek vermekle suçluyor olabilir mi?