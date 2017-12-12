Çin’in sosyal medya fenomenlerinden olan 26 yaşındaki Yongning, 62. katta yaptığı gösteri sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Sosyal medyanın iyi yanlarını konuştuğumuz o eski günlerden giderek uzaklaşmaya başladık. Artık öyle ekstrem şeylerle karşılaşıyoruz ki, gününün büyük bir bölümünü sosyal medyada geçiren bizleri bile hayretler içerisinde bırakan olaylar duyuyoruz.

Sosyal medyada paylaştığı ilginç videolarla milyonlarca takipçi sayısına ulaşan 26 yaşındaki Çinli Yongning, 15 bin dolar kazanmak adına yaptığı bir şov sırasında feci şekilde hayatını kaybetti. Gökdelenler üzerinde yaptığı tehlikeli hareketlerle takipçi sayısını gün geçtikçe arttıran Yongning’in ölüm haberi, kız arkadaşı tarafından teyit edildi. Arkadaşına göre Yongning, 8 Kasım tarihinde yaptığı bir gösteri sırasında bir gökdelenin 62. katından düşerek hayatını kaybetti.

Xiaoxiang Morning Herald gazetesine konuşan arkadaşı, Yongning’in bu şovu yapmak için 100 bin yuan, yani 15 bin dolarlık bir teklif aldığını belirtti. Konuyla ilgili bir soruşturma açılmış olsa da kaza ile ilgili henüz resmi kaynaklardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Yongning'in gökdelenden düştüğü ana ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.