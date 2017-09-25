Sosyal Medya Fenomeni Hakan Hepcan’a Tutuklama Talebi!

Trabzonspor’la Fenerbahçe maçı oynandığı sırada Galatasaray’ın golcü futbolcusu Batefimbi Gomis hakkında attığı tweet nedeniyle herkes tarafından ağır şekilde eleştirilen Hakan Hepcan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fenerbahçe - Trabzonsor maçı sırasında Batefimbi Gomis’e maymun diyerek ırkçı söylemlerde bulunan Hakan Hepcan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Fenomen isim, ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakan Hepcan, Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Twitter’dan "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor" paylaşımında bulunmuş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silip yanlış anlaşıldığını iddia etmişti.

Olayın duyulmasının ardından ‘IrkçıHakanHepcan’ hashtag’i Twitter’da 1. sıraya kadar yükselmiş, birçok kişi Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Twitter’da gereksiz polemiklere girmesiyle ünlü olan Hepcan daha önce de Cem Yılmaz’la atışmış, ünlü komedyenin sevenleri tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.