Sosyal medyada binlerce dolar paralar kazanmak ister misiniz? Çin'de bu sektör için üniversite bölümü açıldı.

Teknoloji ve toplum geliştikçe bazı meslekler ölüyor ve yerlerine yenileri çıkıyor. Son birkaç senedir iyiden iyiye popülerliğini artıran sosyal medya da normal olarak kendi ünlülerini yaratmaya başladı. Sayıları kısmen az olsa da birçok potansiyel kişinin yetiştiği sosyal medya, ülkemiz dahil birçok ülkede sahiplenilmeye başlandı. Kısa süre önce İŞKUR’un YouTube gibi platformlar için seminerler vereceğini duyurmuştuk.

Milyarlarca insanın yaşadığı Çin’de ise durum biraz daha gelişmiş durumda. Ülkede sosyal medya ünlüsü olmak için üniversite bölümleri bulunuyor.

Yalnızca YouTube değil, ister Twitter ister Instagram yıldızı olun, burada tüm sosyal medyaya hitap edebilmek için eğitim alıyorsunuz. Şangay yakınlarındaki Yiwu Sanayi ve Ticaret Lisesi’nde başlayan eğitim, üniversitelerle devam ediyor.

Çin’de yalnızca telefon kullanan 700 milyondan fazla insan bulunuyor. Teknolojiye erişim sıkıntısı çekmeyen Çin, sosyal medyaya çıkacak insanları eğiterek daha bilgili insanların insanlara ulaşmasını sağlıyor.

Ülkemizde en büyük kişisel YouTube kanalı Enes Batur’un 4.150.000’den fazla abonesi bulunuyor. Bu abone sayısı ülkemiz için çok yüksek bir rakam olsa da Çin için normal bir rakam olarak gözüküyor. Çin’de sosyal medyanın en ünlü isimlerinden birisi olan Papi Jiang’ın birden fazla platformda 44 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Çin’de yalnızca YouTube sayfası olmadığı için bizim bilmediğimiz farklı sosyal medya hesapları da var. Çin'de başarılı internet ünlülerinin yıllık 46 milyon dolara kadar para kazandığı düşünülüyor.

Sosyal medya hesaplarının bol abone sayılarının olması dışında reklam ve bağış da alan Çin’li sosyal medya ünlüleri, geleceğin mesleğine tüm hızlarıyla hazırlanıyorlar.