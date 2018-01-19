Sosyal mecralardaki ününü ve mevkisini gerçek hayatta avantaj sağlamak için kullanan çok fazla isim var. Bu kişilerden biri, bedava konaklama isteğine ters bir cevap aldı.

İngiltere'de hayatını sürdüren ve YouTube'da gezi ve güzellik temalı videolar çeken Elle Darby, 5 gecelik bir otel konaklamasını bedavaya getirmek için otele bir e-posta gönderdi. Otelin reklamını yapması ve konaklamadan yaşadığı memnuniyeti takipçileriyle paylaşması karşılığında, kendisi ve erkek arkadaşı için sevgililer günü için 5 gecelik ücretsiz bir tatil talep eden Elle Darby, hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Yukarda gördüğünüz e-posta'yı otele yönlendiren Elle Darby, geçtiğimiz sene Florida'da yer alan Universal Orlando ile bu şekilde bir anlaşma yaptığını ve iki tarafın da durumdan memnun ayrıldığını belirtmiş. Son olarak otelden cevap beklediğini belirten bir notla da e-postasını noktalamış. Gelen yanıt ise hiç de beklediği gibi olmamış.

"Attığınız bedava konaklama postası için teşekkürler. Öz benliğine saygı ve haysiyet gerektirmese de, böyle bir posta atmak cesaret ister. Size burada video karşılığında ücretsiz kalma izni verirsek sizinle ilgilenecek personelin parasını kim verecek? Bu arada şanslıyız ki Facebok sayfamızda 186 bin, Instagram'da 32 bin ve Twitter'dan 12 bin takipçimiz var. Ama şükürler olsun ki milyonlarca yıl bile geçse kimseden beleş bir şeyler istemem. Gelecekte tavsiyem odur ki, herkes nasıl ödeme yapıyorsa lütfen siz de öyle yapın. Böylece kendinize olan saygınızı göstermiş ve daha az utandırıcı bir şey yapmış olursunuz.

Saygılarımızla.

Not: Cevabımız, hayır."

Verilen cevap ve tüm süreç hakkında sizler ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama ya ortada otel tarafından verilmiş, gereksiz sertlikte bir cevap var veya bu iki tarafın anlaşmalı olarak gerçekleştirdiği bir viral reklam çalışması. Sizlerin fikri ne? Eğer bu olay reklam değilse kim haklı? Otel mi? Elle Darby mi?