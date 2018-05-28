Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir algı yanılgısı ortaya çıkıyor. Yanny ve Laurel ikileminden sonra sıra, her şeyin sıradan olduğu gündelik bir fotoğraftaki göz yanılgısına geldi. Twitter kullanıcıları, şu sıralar bütün yanılgıları birbirlerine karıştırıyor.

Çocukken, bilim dergilerinde ya da çocuk dergilerinin bulmaca köşelerinde karşımıza çıkan optik illüzyonlar olurdu. Bu görüntülerin kasıtlı olduklarını bile bile nelerin döndüğünü anlamaya çalışırdık. Sonra hayatımıza sosyal medya girdi ve bla bla bla…

İnsanlar bir şekilde yanılmayı, yanıltılmayı seviyorlar. Öyle olmasaydı sihirbazlar nereden ekmek yiyeceklerdi, değil mi? Sosyal medya onların da işini bitirdi gerçi. Neredeyse her gün bir görsel ya da işitsel yanılgı ortaya çıkıyor, her hafta birkaç tanesi viral oluyor.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde şu fotoğrafı paylaştı. Görüntüyü ilk gördüğünüz saniyelerde kavram karmaşası yaşamanız muhtemel:

“İlk bakışta erkeğin topuklu ayakkabı giydiğini düşündüm”

Görüntünün aslı, bir başka Twitter kullanıcısı olan Raphael Perachi tarafından paylaşıldı. Kendisi fotoğrafta cinsiyetini karıştırdığımız adamın ta kendisi.

Elbette bu fotoğrafa gelen yorumlar yine sosyal medya mizahını yaşattı:

"Hayır, ben 'yanni' duyuyorum"

"Sanırım şimdi uyuyabilirim"

"Adam dünyanın en uzun boynuna sahip olmalı"

"Şimdi anladım, ancak ilk gördüğüm şeyi tekrar göremiyorum"

Bu da kafanızdaki yanılgıları çözmemiz için küçük bir hediyemiz olsun: