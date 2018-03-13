Uber şoförleri ve sari taksiciler arasında yaşanan ve gittikçe şiddet boyutu artan tartışamalar, olası Uber yasağını gündeme getirdi. Ancak Türk sosyal medyasındaki sonsuz mizah deposu her daim “full” çekiyor. Twitter, bu kritik tartışmanın odağına oturmuş birbirinden komik paylaşımlarla dolup taşıyor.

Uber, onlarca ülkenin yüzlerce faaliyet gösteren küresel bir teknoloji firması haline geldi. Son yıllarda o kadar hızlı bir büyüme kat etti ki şirket, artık uçan arabaların trafik denetimlerini sağlayacak sistemler, şoförsüz araçlar geliştirmeye başladı.

Aslında Uber’in yarattığı tartışmalar Türkiye’ye özgü değildi. Firmanın dünyanın en büyük kapital merkezlerinden birisi olan İngiltere’nin başkenti Londra’daki faaliyetleri de durdurulmaya çalışıldı. Çünkü kentin sembolü haline gelen dama şeritli siyah taksileri, Uber’den sonra gelir kaybetmeye başladılar. Araya belediye girdi, taksiciler birliği girdi. Ancak hiçbir zaman şoförlerin Uber’cileri ölümle tehdit etmesi gibi bir vaka görülmedi.

İstanbul’da ise durum çok farklı. Onlarca Uber sürücüsü, taksicilerden sahte randevular alıyorlar ve dayak yiyip hastanelik oluyorlar. Uber aynı zamanda Çeşme ve Bodrum’da da faaliyet gösteriliyor. Ancak İstanbul’da sarı taksilere karşı ciddi bir alternatif olmuş durumda.

Hal böyle olunca “Sarı taksi ve Uber” tartışmaları da sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Gündem ciddi olarak iki gün boyunca ele alındı ve mizah marşına basıldı. İşte her şeye rağmen sosyal medyadan tartışmaya yönelik yapılan en komik paylaşımlar: