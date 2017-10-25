Sosyal Medya, Ruh Sağlığımızın Bozulmasına Neden Oluyor!

ABD'de 5 bin Facebook kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, kişilerin sosyal medya kullandıkça daha mutsuz bireyler olduğunu ortaya çıkardı.

Sosyal medyanın insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Birleşik Devletler’de yayınlanan yeni bir çalışma, sosyal medya kullanımı ile kişilerin mutsuzluk durumunun paralellik gösterdiğini ortaya çıkardı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Holly B. Shakya ve Yale Üniversitesi'nden A. Christakis tarafından gerçekleştirilen araştırma 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapıldı ve toplam 5 bin 208 sosyal medya kullanıcısını içine alıyor.

Araştırmacılar, deneklerin Facebook aktivitelerini inceleyerek arkadaş sayısı, beğenme sayısı ve sitede geçirilen süre gibi parametreleri analiz etti. Varılan sonuçlar, insanların Facebook etkileşimlerine paralel olarak mutluluk oranlarının azaldığını ortaya koyuyor. Üstelik bu sonuç yalnızca Facebook için değil, tüm sosyal medya için geçerli.

Facebook’un 2016 yılı verilerine göre ortalama bir kullanıcı her gün 50 dakika Facebook’ta vakit geçiriyor. Harvard Business Review’da yayınlanan raporlar ise insanların bu süreçte gerçekleştirdikleri sosyal medya aktivitelerinin, kişilerin ruh sağlığına %5 ile 8 arasında zararı olduğunu belirtiyor.