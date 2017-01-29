Hiç, bir web sitesinin ne kadar popüler olduğunu merak ettiniz mi? İşte sitelerin trafik ve diğer internet verilerini tahmin edebilen, sosyal medya uzmanlarının kullandığı 6 araç!

İnternette lider olmak demek, yüksek trafik almak demek. Peki, herhangi bir sitenin ne kadar popüler olduğunu hiç bilmek istediniz mi? Malesef birçok site, istatistiklerini açıklamıyor. Bazı siteler, pazarlama hizmetleri için belli verilerini yayınlıyorlar. Ancak böyle bir bilgi müsait olmadığında, site hakkında bilgi edinmek zorlaşıyor. Bu iş için size önereceğimiz 6 araç var. Bu araçların tahminleri yüzde yüz doğru olacak diye bir kaide yok. Siteden aldıkları bilgiler ve algoritmalarının gelişmişliği oranında doğru tahmini veren sonuçlar üretiyorlar. Birçok sosyal medya uzmanı, bu araçlardan yararlanarak karar veriyor. Kullanırken bu araçların birkaçının verilerini karşılaştırarak yorum yapmanızı öneririz.

1-SimilarWeb

SimilarWeb, bir sitenin ne tür trafik aldığını tahmin için çok kullanışlı bir araç. Top Website Rankings page isimli sayfada, en yüksek rank alan sayfaları kategoriler ve ülkelere göre görebilirsiniz. Siteye baktığınızda anında gözünüze küresel rank, ülke rank’i ve kategori rank çarpacaktır. Ancak sayfada aşağı doğru inerseniz; aylık trafik, ortalama ziyaret süresi, sayfa başı ziyaret gibi istatistiklere de ulaşacaksınız. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2-Quantcast

Belki de en net tahminlerde bulunan sitelerden olan Quantcast, gayet iyi bir araç. Ancak bazı handikapları var. Kullandığı veriler Alexa veya SimilarWeb gibi büyük sitelere göre sınırlı ve bazen siteden siteye değişen bir netlik derecesi var. Bu eksiklikler, Quancast’ı az bilinen sitelerde kullanışsız kılıyor. Ancak bilinen sitelerde, hiçbir izleyici sitede bulamayacağınız verilere sahip oluyorsunuz! Alışveriş eğilimlerinden medya tercihlerine, meslek verilerin ve hatta politik görüşlere dek Quancast hizmet sunuyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

3-SitePrice

SitePrice aslında bir değerleme sitesi, trafik tahmin sitesi değil. Ancak bir sitenin değerini ölçerken trafik önemli bir değişken. Sitedeki istatistiklere bakarken, tahmini trafikten günlük tekil kullanıcıya, kazanç istatistiklerine dek tahminleri görebilirsiniz.

SimilarWeb veya Quancast’ta bulamayacağınız bu istatistiklerin çeşitliliği, SitePrice’ın verilerini birkaç kaynaktan temin etmesinen ileri geliyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4-StatChest

StatChest de esas amacı değerleme olan bir site. Basit ve çok kullanışlı. İlginç olan ise StatChest’teki sayısal değerler SitePrice’ınkilerle pek örtüşmüyor. StatChest, değerleri neye göre belirliyor, kimse bilmiyor. Diğer trafik tahmin araçlarıyla karşılaştırıldığında, sayılar bu sitede daha düşük. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5-Traffic Estimate

Traffic Estimate, site tasarımı açısından pek de zengin bir görünüme sahip değil ancak, işini iyi yapıyor! Tahmin grafikleri, sitelerin geçmiş yıllardaki trafik örüntülerini gözler önüne seriyor ve geçmiş 30 günün nümerik değerlerini gösteriyor!

Site tarafından kullanılan anahtar kelimelerin istatistikleri bile var. Bunlar rekabet analizi yaparken çok faydalı olacak veriler. En iyi sonuç için, diğer araçlarla birlikte bunu da kullanın deriz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

6-SEMRush

SEMRush, ilk olarak bir SEO aracı. Ancak, sıradan bir kullanıcı olarak bir sitenin ne tür bir arama trafiği aldığını görebilirsiniz. SEMRush size kesin trafik sayılarını vermez ama SimilarWeb ve Quantcast ile kullandığınızda gayet olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Anahtar kelimelerden gelen trafik örüntüleri ve trafik tahmin istatistiklerini karşılaştırmak istediğinizde, SEMRush vazgeçilmez bir araç. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.