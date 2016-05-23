Sosyal medya kullanıcıları ne yapacaklarını şaşırdılar. Genç kullanıcıların yeni trendi çamaşır deterjanı kapsülü yerken video çekip sosyal medyaya yüklemek.

Çocukluğumuzda anlamsız bir şey yapmaya kalktığımızda ve buna gerekçe olarak arkadaşlarımızın yapıyor olmasını gösterdiğimizde, ailemizin verdiği cevabı hatırlıyor musunuz?

‘’Arkadaşın köprüden atlasa sen de mi atlayacaksın?’’

Çocukken bu soru bizim için bir anlam ifade etmeyebilir. Bir kişi köprüden atladı diye niye biz de atlayalım ki, saçma bir şey sonuçta diye düşünürdük. Fakat ailelerimizin ileri görüşlülüğü bu haberle birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada gençler arasındaki yeni trend ‘çamaşır deterjanı kapsülü yemek’ oldu. Evet, yanlış okumadınız; arkadaşlarının çamaşır deterjanı kapsülü yediğini gören gençler, kendileri de çamaşır deterjanı kapsülü yiyor ve videosunu sosyal medyada paylaşıyorlar.

Amerikan Ulusal Zehir Merkezi, ebeveynleri çocuklarının çamaşır deterjanı kapsülü yemesi konusunda uyarıyorlar. Çamaşır deterjanı kapsülü ısıran çocuklar sağlık sorunlarına, hatta ölüme kadar ciddi sonuçlara maruz kalabilirler. Son 5 yılda 2 çocuk ve 5 yetişkin bu nedenle hayatını kaybetti.

Çamaşır deterjanı kapsülü yemenin ne kadar tehlikeli olduğunu söylemeye gerek bile yok. Eğer çevrenizde bunu denemeyi düşünen biri varsa kesinlikle uyarın ve denemiş kişileri muhakkak 112’yi arayarak hastaneye kaldırın.