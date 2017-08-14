İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle 152 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyayı hepimiz aktif kullanıyoruz. Kimimiz Twitter’ı, kimimiz de Instagram’ı -Facebook’u saymıyorum bile-. İnternet her zaman biz kullanıcılara özgürlük sağlayan bir platform, düşüncelerimizi de bu vesileyle istediğimiz gibi kelimelere döküp olaylara bakış açımızı arkadaşlarımızla ya da takipçilerimizle rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Fakat kullandığınız kelimeler ya da üslubunuz, bazen başınıza hiç tahmin etmediğimiz işler açabilir.

Şu sıralar ABD’de ırkçılık üzerine ciddi olaylar yaşanıyor ve insanlar, bu olaylarla ilgili fikirlerini sosyal platformlardan rahatlıkla paylaşıyorlar. FBI’a kadar varan birimler ise içlerinden sakıncalı bulduklarını tespit edip yorumun sahibi olan kişiyi gözaltına alıyorlar. Bu durum, şu an ülkemiz için de geçerli. İçişleri Bakanlığı, 7-14 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları operasyonla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Buna göre bir hafta içerisinde 2 bin 703 sosyal medya hesabı incelendi ve 1264 kişinin kimliği belirlendi. Bu kişilerden 152’si ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tutuklanıp tutuklanmadıklarıyla ilgili bir bilgi de paylaşılmadı.

Bakanlık, söz konusu hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ bilgisini paylaştı.

Fikirlerinizi elbette özgürce dile getirin, fakat yukarıda Bakanlığın da belirttiği üzere sonuçları sakıncalı olabilecek paylaşımlar yapmaktan da uzak durun.