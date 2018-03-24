Sosyal Medyada Bir Şeyler Paylaşmadan Yaşayamayanlar: Hasta!

Hayattaki tek amacı sosyal medyada paylaşım yapmak olan kişilere Histrinoyonik Kişilik Bozukluğu teşhisi konuldu.

Günümüzde neredeyse sosyal medya kullanmayan insan yok gibi bir şey; ancak yalnızca sosyal medyada fotoğraf paylaşmak ve varlığını orada göstermek için yaşayan kişilere hastalık teşhisi konuldu. Histrinoyonik Kişilik Bozukluğu adı verilen sosyal medya hastalığı, genellikle aşırı duygusallık, dikkat çekmek, çevresi tarafından onaylanma ve her yaptığını sosyal medyada paylaşan kişilerde görünüyor.

İlk bakışta sosyal medyada sık fotoğraf paylaşan herkes de görünen bir hastalık gibi gelse de, toplumda %2.3 oranında görünüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görünen bu bozukluktan muzdarip kişiler renkli, dramatik, abartılı davranan, duygusal kişilerdir. Özellikle dikkat çekme davranışları gözünüze batabilir, çünkü ilgi çekmek için olur olmaz yerde ağlama nöbeti geçirirler.

Cinsel fantezi dünyaları geniş olan Histrinoyonik Kişilik Bozukluğu hastalarının, arkadaşlıkları yüzeyseldir ve en ufak sorun çıktığında bitebilir. Gerçek duygularının dahi farkında olmayan bu kişilerin özelliklerinden bahsedecek olursak, ilgi odağı olmadıklarında rahatsız olurlar, başkalarını cinselliği kullanarak yanına çekmek isterler, hızlı değişim gösteren yüksek duygular sergilerler, duygularını abartırlar, ayrıntıdan yoksun bir şekilde konuşurlar ve yapmacık davranışlar sergilerler.

Yukarıda sıralamış olduğum belirtileri birçok kişi göstermekte olabilir, ancak kendinize ve çevrenize bu tanıyı koymak için aceleci davranmayın. Çünkü daha öncede dediğim gibi bu hastalık yalnızca %2.3 oranında görünüyor. Ayrıca Histrinoyonik Kişilik Bozukluğu hastalığının belirtilerinin kişilik özelliği seviyesinde kalması herhangi bir klinik sorun teşkil etmiyor. Tedavisinde semptomlara yönelik antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitikler kullanılan hastalığın teşhisinin bir uzman tarafından yapılması gerektiğini unutmayın.