Sosyal Medyada Çıkan ve Akılları Allak Bullak Eden 10 Soru

Sosyal medya platformları; artık zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz, yeni bilgiler öğrendiğimiz ve bazen de kafamızın karıştığı görseller ile karşılaştığımız bir mecra haline geldi.

Sosyal medya platformları sundukları farklı türdeki içeriklerle kimi zaman gözlerimizi mest ederken, kimi zaman da aklımızı allak bullak eden soruları ile bizleri düşündürüyor. Bu noktada bu gün sizler için derlediğimiz 20 görsel, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi çekici bulundu. Ancak mantığınızı olduğu kadar yeteneğinizi de test edecek bu sorular, birçok kişi için içinden çıkılmaz bir hale büründü. Gelin bu soruları bir de birlikte inceleyelim.

1. Bu fotoğrafta yanlış olan bir şey var. Ama ne?

-Gözler ve dudaklar

2. İki çizgiden hangisi uzun?

-Eşitler

3. Bu Bu tişörtte sizce kaç delik var?

- 8 delik var.

4. Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti nasıl geri sarabildi. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.

5. Bu resimde 2 mantık hatası var. Peki ya bu hatalar ne?

- Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.

6. Bu cadde trafiğindeki yanlışlar neler?

- Trafik levhaları

7. Bu resimde bir yanlış var ama ne?

- Klavyede 2 tane 8 rakamı var

8. Bu dükkanın girişinde olmaması gereken bir şey var. Fark edebildiniz mi?

İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması

9. Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

- Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması

10. Normal gibi görünen bu ayakkabıların farkı nedir?

- Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması