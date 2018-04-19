Sosyal Medyada Dolaşırken Ders Çalışmak Mümkün mü?

Gelişen teknoloji ve artan sosyal medya platformları, hepimizi birer internet bağımlısı haline getirdi. Peki ya bu mecralarda dolaşırken başka bir şeye odaklanmak veya ders çalışmak mümkün mü?

Bildiğiniz gibi internet, sosyal medyaların artması sonrası çok daha ilgi çekici bir hal aldı. Eğlenceli videolar veya arkadaşlarınızın attığı mesajlar elbette ki ders çalışmaktan daha keyif verici. Şimdilerde birçok gencin kendini kaptırmış olduğu bu durumun aslında göz ardı edilen birde faydası var. Yapılan araştırmalar sonucu hem ders çalışan hem de Snapchat, WhatsApp ve Instagram mesajlarına cevap veren gençlerin aynı anda birden fazla iş yapma yeteneğinin geliştiği gözlendi.

Diğer bir yandan, durumun aksini iddia eden araştırmacılar ise internetin çocuklar ve dersleri üzerinde olumsuz etki sağladığını ve dikkat eksikliğine neden olduğunu belirttiler. Bu bağlamda eğitim alanında araştırmalar yapan ResearchEd'in kurucusu ve direktörü olan Tom Bennett de, çevrimiçi tüm sosyal medya platformlarının öğrenmeye zarar verdiğini açıkladı. Bennett'e göre ders çalışmak, odaklanma ve konsantrasyon gerektiriyor fakat sosyal medyanın sürekli dikkat dağınıklığı yaratması bunu baltalıyordu.

Peki konu hakkında derin kaygı duyan veliler ne yapmalı? Bu noktada araştırmacılar telefon kullanımının yasaklanmasının da kesinlikle yanlış bir yöntem olduğunu vurguluyorlar. İnternetin doğru kullanıldığında yararlı bir kaynak olacağını ifade eden bilim insanları, amaç dışı kullanımda ise büyük sorunlar doğurabileceğinin de altını çizdiler. Peki siz hangi görüşe katılıyorsunuz? Sosyal medya eşliğinde ders çalışmak dikkati artırır mı azaltır mı?